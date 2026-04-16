剴剴案》兒福聯盟社工陳尚潔一審過失致死判2年 偽造文書無罪

男童凱剴遭保母虐死案，兒福聯盟社工陳尚潔（右）涉過失致死，一審今日宣判2年徒刑。（資料照）

惡保母姊妹檔劉采萱、劉若琳虐死男童剴剴，負責定期查訪的兒福聯盟社工陳尚潔涉嫌目睹剴剴身上有多處瘀傷卻幫惡保母找藉口安撫剴剴外婆，導致剴剴錯失救援機會，並且不實記載剴剴死因為溢奶，2024年8月被檢方依照過失致死罪、偽造文書罪嫌起訴。台北地院歷經1年多審理，今（16）日上午宣判，依過失致予罪處陳尚潔2年有期徒刑，被控偽造文書部分無罪，可上訴。

回顧本案，2023年8月剴剴的外婆經兒福聯盟媒介，將剴剴交由劉彩萱照顧，未料不到3個月剴剴遭虐死，後續劉采萱、劉若琳被依虐童致死等3罪起訴，並於今年1月27日分別被高等法院判處無期徒刑、18年有期徒刑。然而，在劉姓姊妹虐死剴剴案的偵辦期間，剴剴親友質疑兒福聯盟社工陳尚潔訪查不實、造假資料，才會導致剴剴錯過黃金救援時間。

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後續檢方查出，陳尚潔非但不實記載剴剴死因為溢奶，平時更未按月視訪後撰寫工作紀錄，反倒是在剴剴案爆發以後，於雲端增補、修改工作紀錄，檢方痛批陳女態度惡劣、狡辯飾詞、藏匿證據、干擾辦案，犯後毫無悔意，依照過失致死罪、偽造文書罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。

本案於今年2月26日辯論終結，陳尚潔表示，會選擇社工這條路是因為個人信仰，因為她認為自己是命好的孩子，應該付出更多，讓好命更有意義，所以才放棄台大法律系，去念台大社工系。她說，自己越工作越發現，收出養工作很困難，孩子也有很多辛苦，擔心自己沒有被喜歡、被想要，有沒有被新的父母喜愛，而她也盡可能幫助孩子被收養後的生活順利一點。

陳尚潔也對剴剴外婆隔空喊話說「我坐在這裡，跟妳是對立的位置，說我不受傷是騙人的，但妳一定承受更多痛苦」、「案件中有太多假消息，以訛傳訛，都是假的，我很認真工作，從來沒有要騙妳」，並強調「在神和人面前，我都很認真。」

另外，陳尚潔也指出，當初檢察官勸她認罪才可能減輕刑責或緩刑，她也想過自己是否該大事化小、小事化無，但她不能因為輕鬆而承認根本沒做過的事情，她想跟大家說明社工工作的內容，不是為了她自己，而是為了未來不要再有任何社工遭遇一樣的事情。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

兒福聯盟社工陳尚潔涉過失致死與偽造文書，一審於今日宣判，剴剴戰士一早就在法庭外集結、聲援。（記者翁靖祐攝）

女星郁芳、何嘉文一早也來聽判。（記者翁靖祐攝）

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