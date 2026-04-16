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    首頁 > 國際

    美國警告將制裁伊朗石油買家 貝森特：中國會暫停採購

    2026/04/16 08:14 即時新聞／綜合報導
    美國川普政府15日威脅將制裁伊朗石油買家，美國財政部長貝森特預言，中國將暫停購買伊朗石油。（法新社資料照）

    美國川普政府15日威脅將制裁伊朗石油買家，美國財政部長貝森特預言，中國將暫停購買伊朗石油。（法新社資料照）

    美國川普政府15日威脅將制裁伊朗石油買家，並強調隨著美軍對伊朗實施海上封鎖，中國將暫停購買伊朗石油。

    路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）15日在白宮告訴記者，「我們已經通知各國，如果你們購買伊朗石油，如果伊朗的資金存放在你們的銀行，我們現在準備實施次級制裁。」

    伊朗戰爭邁入第7週之際，美國對伊朗的海上封鎖於本月13日啟動。此前，中國購買了伊朗石油出口量的80%以上。

    貝森特說：「我們認為，這次封鎖將促使中國暫停採購（伊朗石油）。」他補充，已向2家中國銀行發出警告信函，如果證明其與伊朗有業務往來，將受到美國的次級制裁。

    中國駐美國大使館尚未針對貝森特的言論發布任何回應。

    美國財政部長貝森特14日才抨擊中國，在中東戰爭期間囤積石油供應，並限制部分商品出口，是「不可靠的全球夥伴」，行為模式與武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間囤積醫療用品如出一轍。

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