老虎伍茲又肇事！嚴重翻車還拒尿檢 涉酒駕遭逮

高球名將老虎伍茲（見圖）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（資料照，法新社）

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。

據外媒報導，老虎伍茲於27日下午2點多在佛羅里達州住家附近駕車肇事被逮，據警方表示，當時伍茲駕駛越野跑車，在企圖超車時擦撞另一台拖著高壓清洗拖車的卡車，車輛隨即沿路面滑行一段距離、翻覆在路邊。伍茲從副駕駛座爬出來時，呈現醉酒跡象。調查人員指出，若當時有對向來車，後果將不堪設想。

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警方到場時認為伍茲神情有異，並對他進行多項檢測，雖然他的酒精呼氣測試結果為零，但拒絕配合尿液檢測，警方懷疑他受到藥物影響並涉嫌酒後駕車，因此在車禍現場將他逮捕並帶回偵訊。

根據當地法律，伍茲須在監獄關押至少8小時，預計週五晚間才能獲釋。美國總統川普（Donald Trump）則對此表示感到非常難過。川普稱伍茲是自己的密友，並指伍茲近期確實遇到了一些困難，對於發生這起意外感到十分遺憾。

外媒報導提到，這也是伍茲第三次捲入車禍事件。他在2017年就曾因酒駕被捕。當時警方發現他汽車停放位置很奇怪，還睡在駕駛側受損的車上，當時伍茲聲稱自己服用了混合止痛藥。第二次則是2021年2月在洛杉磯沿海公路開車高速行駛時，衝出路面，導致腿部和腳踝多處受傷。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（美聯社）

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