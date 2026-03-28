為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    老虎伍茲又肇事！嚴重翻車還拒尿檢 涉酒駕遭逮

    2026/03/28 08:05 即時新聞／綜合報導
    高球名將老虎伍茲（見圖）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（資料照，法新社）

    高球名將老虎伍茲（見圖）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（資料照，法新社）

    高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。

    據外媒報導，老虎伍茲於27日下午2點多在佛羅里達州住家附近駕車肇事被逮，據警方表示，當時伍茲駕駛越野跑車，在企圖超車時擦撞另一台拖著高壓清洗拖車的卡車，車輛隨即沿路面滑行一段距離、翻覆在路邊。伍茲從副駕駛座爬出來時，呈現醉酒跡象。調查人員指出，若當時有對向來車，後果將不堪設想。

    警方到場時認為伍茲神情有異，並對他進行多項檢測，雖然他的酒精呼氣測試結果為零，但拒絕配合尿液檢測，警方懷疑他受到藥物影響並涉嫌酒後駕車，因此在車禍現場將他逮捕並帶回偵訊。

    根據當地法律，伍茲須在監獄關押至少8小時，預計週五晚間才能獲釋。美國總統川普（Donald Trump）則對此表示感到非常難過。川普稱伍茲是自己的密友，並指伍茲近期確實遇到了一些困難，對於發生這起意外感到十分遺憾。

    外媒報導提到，這也是伍茲第三次捲入車禍事件。他在2017年就曾因酒駕被捕。當時警方發現他汽車停放位置很奇怪，還睡在駕駛側受損的車上，當時伍茲聲稱自己服用了混合止痛藥。第二次則是2021年2月在洛杉磯沿海公路開車高速行駛時，衝出路面，導致腿部和腳踝多處受傷。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（美聯社）

    高球名將老虎伍茲（Tiger Woods）週五下午於佛羅里達州發生嚴重翻車意外，據警方指出，伍茲因涉嫌酒駕遭逮，據指伍茲還拒絕接受尿液毒藥物篩檢。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播