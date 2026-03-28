今3地降雨機率高！下週又兩波鋒面 清明連假天氣不穩

氣象署指出，今天（28日）持續受東北季風影響，整體降雨趨緩，不過水氣仍多；北部、東半部地區雲量偏多，其中基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，尤其宜花地區可能有較大雨勢出現。（資料照）

中央氣象署指出，今天（28日）持續受東北季風影響，整體降雨趨緩，不過水氣仍多；北部、東半部地區雲量偏多，其中基隆北海岸、東半部及大台北山區降雨機率高，尤其宜花地區可能有較大雨勢出現，大台北地區、恆春半島及清晨桃園至彰化偶有零星飄雨機會，外出請記得攜帶雨具，其他地區則為多雲到晴、可見陽光的天氣，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

今日氣溫方面，北部及宜花高溫為23至25度，感受舒適偏涼，其他地區則為27至30度，感受上溫暖微熱，而各地低溫大約皆在19至22度之間。

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氣象署提醒，東北風增強，桃園至彰化、恆春半島沿海及綠島、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日、下週一東北季風減弱，環境轉偏南風，北部及東北部氣溫回升，中南部日夜溫差大；東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，各地高溫來到30度左右，感受溫暖悶熱，週日午後中南部山區有零星短暫雷陣雨，下週一午後西半部山區有局部短暫雷陣雨，晚起鋒面接近，北部地區轉為有短暫陣雨或局部雷雨。

下週二、三鋒面通過，北部及東北部天氣稍涼；環境不穩定，水氣偏多，各地降雨機率高，中部以北及東北部地區有短暫陣雨或局部雷雨，北部地區並有局部較大雨勢發生的機率，鋒面影響期間易有短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，請多加注意，花東、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週四、五另一鋒面接近，環境不穩定，需留意劇烈天氣現象；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週六至下下週一台灣附近至華南地區仍有鋒面或雲雨區發展，天氣較不穩定，惟天氣系統位置、水氣多寡及影響時程不確定性較高，天氣變化亦可能較為快速，請留意氣象署最新天氣資訊。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 24 22 ~ 31 25 ~ 31 21 ~ 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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