國際鑑識權威李昌鈺辭世 享壽87歲

李昌鈺過世的消息，是由其家人與其任教超過50年的紐黑文大學（University of New Haven）聯合發布與證實。（圖擷自紐黑文大學官網）

有「華裔神探」之稱的旅美刑事鑑識專家李昌鈺，本月27日於美國內華達州的家中辭世，享壽87歲。

李昌鈺過世的消息，是由其家人與其任教超過50年的紐黑文大學（University of New Haven）聯合發布與證實。

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紐黑文大學（University of New Haven）發布聲明表示，世界著名法醫學家李昌鈺博士於2026年3月27日在內華達州亨德森的家中安詳辭世，享壽87歲。在短暫的病痛中，他展現了非凡的堅強、優雅和韌性。李博士在生命的最後階段仍完成一本關於失蹤人口調查的書，將於近期出版，他已撰寫或合著了40多本書。

聲明還說，李博士於1975年加入紐黑文大學，創立了該大學的法醫學課程，將其從一個配備一套指紋鑑定工具的小教室，發展成為國際公認的多學科學術部門，被認為是全美最佳法醫學系之一。

紐黑文大學校長弗雷德里克森表示，李博士是一位傑出的人物，他對我們大學以及法醫學和執法領域的貢獻非凡卓越，無人能及。他輝煌的職業生涯影響了一代又一代的學生和執法人員，他的精神遺產將永存。

李昌鈺是國際法庭科學界享有盛譽的專家，他曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次。他過去也曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查，影響美國鑑識體系深遠。他也曾多次來台協助鑑識重大刑案，包含319槍擊案、劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案等。

李昌鈺1960年於中央警官學校（現在的中央警察大學）取得警察科學學位，並於台北市警局工作，同年他獲晉升為警長，成為中華民國史上最年輕的警長。他過去曾任美國康乃狄克州警政廳長、紐黑文大學終身教授、復旦大學法醫學與法庭科學學院名譽教授。

有「華裔神探」之稱的旅美刑事鑑識專家李昌鈺，本月27日於美國內華達州的家中安詳辭世，享壽87歲。（資料照）

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