川普讚美軍戰果 放話「下一個是古巴」

川普27日在邁阿密一場投資論壇的演說中大力宣揚美國在委內瑞拉與伊朗的軍事行動成果，並表示「下一個是古巴」。（美聯社）

美國2月28日對伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動滿1個月，總統川普27日在邁阿密一場投資論壇的演說中大力宣揚美國在委內瑞拉與伊朗的軍事行動成果，並表示「下一個是古巴」。

《路透》報導，儘管川普並未具體說明他打算對古巴採取什麼行動，但他多次表示，他認為面臨嚴重經濟危機的哈瓦那政府正瀕臨崩潰。最近幾週，川普政府已與古巴領導層的部分人士展開談判，而川普本人也暗示，動用武力的可能性並非不存在。

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川普週五在論壇上表示，「我建立了這支強大的軍隊。我說過，『你們永遠不需要用到它。』但有時候你不得不用。而且，順帶一提，下一個就是古巴，」隨後又表示，「但就當我沒說過。當作我沒說。」

古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）已承認，該國正與美國進行談判，試圖避免可能的軍事衝突。古巴經濟因石油進口受阻而遭受重創，而該國仰賴石油來運行發電廠與交通系統。

在美國今年1月拘捕委內瑞拉總統馬杜羅之前，委國提供古巴大部分的石油需求；但在華府壓力下，委國新政府已終止供應。本月稍早，川普曾表示，古巴可能會面臨一次「友善接管」，隨後又補充：「也可能不是那麼友善的接管。」

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