恐怖前任預謀堵人！雙刀追砍插頸 女職能治療師街頭慘死

陳男追殺前女友的驚悚畫面。（民眾提供）

台中市西區27日傍晚發生駭人情殺命案，一名從高雄北上、在台中某醫學中心任職的26歲巴姓女職能治療師，下班返家途中，遭從事金融保險業的30歲陳姓前男友當街持雙刀追砍，最終頸部遭刺身亡，震驚社會，經查，行兇的30歲陳男從台南北上埋伏，疑早有預謀，因求復合不成痛下殺手。

案發於17時48分許，地點在忠明路與華美西街口，陳男掌握巴女作息，先開車至其租住處附近守候，見巴女下班騎機車返家並步行進入騎樓時，隨即衝上前攔人要求復合，雙方短暫交談後，巴女拒絕復合，陳男情緒瞬間失控，抽出預藏兩把刀猛力攻擊。

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巴女驚恐逃離仍遭一路追砍，過程中身中多刀倒地，陳男竟未罷手，見對方失去抵抗能力，竟再補刀直刺頸部要害，導致大量失血當場失去生命跡象竟還「坐看她斷氣」，殺意堅決手段兇殘。

案發當下有熱心民眾見義勇為上前制止，31歲王姓男子與37歲曾姓女子試圖阻擋攻擊，過程中王男臉部遭劃傷，警消獲報迅速到場，將巴女與王男送醫搶救，但巴女因傷勢過重宣告不治，犯案後陳男駕車逃離，警方隨即展開追緝在北區一處巷弄內將其壓制逮捕。

當時陳男全身沾滿血跡，手部亦有刀傷，隨即被戒護送醫治療並在昨深夜出院接受偵訊，經查，兩人曾交往約一年，半年前分手後，陳男多次糾纏要求復合未果，最終竟演變為預謀犯案，詳細動機仍待進一步釐清，全案將依殺人罪嫌移送檢方偵辦，並建請羈押。

警方在案發後迅速逮捕陳男。（民眾提供）

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