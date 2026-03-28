夫妻在火場視訊求救消防局後斷訊...... 南港鐵皮工廠大火搜出2遺體

台北市南港區研究院路4段一處鐵皮工廠發生火警。（記者鄭景議翻攝）

一對年約6旬的夫婦今日凌晨受困於台北市南港區研究院路4段一處鐵皮工廠火場，儘管在深夜驚覺火災時，第一時間透過視訊向消防局求救，並由勤務指揮中心人員線上引導避難，但通話約20分鐘後不幸斷訊失聯。消防局出動百餘名人力於今日凌晨4時41分撲滅火勢，隨後在工廠2樓尋獲2具身分難辨的焦屍，初步研判疑為該對承租廠房的夫婦，但因遺體被火勢嚴重毀損，警方目前仍在確認死者身分。

今日凌晨2時7分許，研究院路4段21巷內的一處鐵皮工廠發生火警。由於現場為易燃的鐵皮結構且內部堆放大量加工資材，火勢迅速蔓延呈現全面燃燒。台北市消防局不敢大意，立即調派各式消防車39輛、救護車4輛，並動員112名消防人員趕往灌救。為了強化偵查與滅火效率，現場更投入救災機器人1架及無人機1架進行高空監控。

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據了解，該處工廠由一對年約60多歲的夫婦承租，平時兩人就居住在廠房的2樓。今日凌晨火警發生時，兩人在濃煙中受困，情急之下利用手機視訊撥打119求救。消防局勤務中心接獲視訊後，由執勤員同步進行線上避難引導，試圖協助兩人尋找逃生路徑。然而，由於現場火煙延燒極為快速，通話進行約20分鐘後便因訊號中斷而斷訊，受困的夫婦自此生死未卜。

在消防人員全力搶救下，大火於今日凌晨4時41分全數撲滅。隨後搜救人員進入火場進行地毯式搜索，最後在工廠2樓位置驚見2具焦屍。由於遺體受損嚴重，身分已完全無法從外觀辨認。警方與消防局目前正進一步清查兩名死者的確切身分，並已封鎖現場進行初步採證。

消防局指出，本次火警的燃燒面積總計約400平方公尺。針對這起釀成2人不幸喪命的工廠火警，詳細的起火原因與起火點，目前正由消防局火調科人員深入釐清中。南港分局也將配合火調結果，報請台北地檢署檢察官進行相驗，以判定死因。

台北市南港區研究院路4段一處鐵皮工廠發生火警。（記者鄭景議翻攝）

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