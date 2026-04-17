台客超狂！日本公布外國遊客消費「台灣居冠」 一項目花最多錢

日本觀光廳近日公布今年第一季（1至3月）「訪日外國人消費動向調查」報告。台灣旅客以強大的購買力脫穎而出，不僅總消費額位居全球之冠，在購物的熱衷程度上更是傲視各國。（取自日本觀光廳）

日本觀光廳近日公布今年第一季（1至3月）「訪日外國人消費動向調查」報告。數據顯示，隨著全球旅遊全面復甦，訪日旅客的消費實力驚人，其中台灣旅客以強大的購買力脫穎而出，不僅總消費額位居全球之冠，在購物的熱衷程度上更是傲視各國，成為日本觀光市場最強勁的「金主」。

根據該報告中圖表顯示，2026年首季外國遊客在日本的總旅行消費額達到2兆3378億日圓。在各國排名中，台灣以3884億日圓的總消費額，擊敗韓國（3182億日圓）、大幅衰退的中國（2715億日圓）及美國（2592億日圓），正式坐上消費冠軍寶座。與去年同期相比，台灣旅客的消費成長率高達 22.5%，是所有主要客源國中成長動能最穩健的地區，顯示台灣人對日本旅遊的熱愛與回流率依然處於高峰。

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這份報告中，按項目劃分訪日外國人旅行消費。拆解各項消費明細發現，台灣人在各項目都排名前段班，其中最大貢獻來自於「購物」，在短短3個月內，台灣旅客在日本「買東西」的支出就高達1297億日圓。該數字幾乎是美國遊客2.6倍（499億日圓）。數據顯示，台灣旅客的錢包分配非常明確：購物佔比最高，其次才是住宿（1218億日圓）與餐飲費（821億日圓）。而在其他項目如交通費（387億日圓）與娛樂費（161億日圓）上也在榜單名列前茅。

而在該表中，訪日外國觀光客，以住宿費花費較多（約佔比36.7%），再來才是購物（25.2%）與餐飲費用（22.9%）。不過這也是因為台灣與日本距離較近，不少遊客是不到一週的「短期旅遊」，因此在住宿上的總花費不如歐、美等平均旅遊天數達到10天以上的國家。

另一個值得關注的重點是，在日本首相高市早苗發布「台灣有事」論後，中日關係急速降溫，中國也祭出包含呼籲公民勿前往日本旅遊在內的「禁日措施」，使日本的中國觀光客大幅減少，該表單也反映出此事。今年1至3月，中客消費總額降低至2715億日圓，大幅萎縮50.4%。

不只買得多！台灣「單兵作戰」能力也極強

報告中也分析「每人每晚」的平均支出，台灣旅客的表現同樣亮眼。數據顯示，純觀光目的之台灣旅客，平均每人每晚在日本花費約3.3萬日圓。雖然在住宿與餐飲的高單價消費上香港旅客略勝一籌，但台灣旅客在「每晚購物的平均支出」上卻以1萬1133日圓傲視亞洲。

報告中也分析「每人每晚」的平均支出，台灣旅客的表現同樣亮眼。純觀光目的之台灣旅客，平均每人每晚在日本花費約3.3萬日圓。（取自日本觀光廳）

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