蕭敬嚴初選勝出藍支持者出征新北黨部粉專：他能選一輩子不投國民黨......

國民黨新北市議員第11選區初選民調由蕭敬嚴勝出。（資料照）

國民黨新北市黨部今公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果，由蕭敬嚴勝出，曾公開批評蕭敬嚴的藍委徐巧芯怒嗆「新北市黨部跟組發會就是一坨屎」，國民黨新北市黨部對「一坨屎」不予評論回應，僅聲明指出蕭雖受停權處分，尚有20日申訴期，後續將由黨中央受理審查，若維持停權處分，將無法獲本黨提名。許多國民黨支持者到國民黨新北市黨部粉專的聲明稿貼文留言出征。

關於蕭敬嚴的初選爭議，國民黨新北市黨部昨日在臉書PO出聲明指出，本次第11選區民調結果由蕭敬嚴勝出。蕭敬嚴雖受停權處分，依國民黨員違反黨紀處分規程第7章第35條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查，最終審查結果仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得本黨提名。

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許多國民黨支持者紛紛到該貼文下留言怒噴「絕對不能再讓這種吃碗內，還嫌碗髒的代表國民黨，一屍N條命呀？」、「蕭敬嚴有那麼重要嗎？國民黨沒人了嗎？那麼有争議的人提名會影響國民黨形象」、「到底背後有多強大的力量在支持這個背骨仔呀」、「垃圾放在家裡久了，房子是會發臭的，要趕快清除掉」、「做事情拖泥帶水讓黨員支技者失望」、「他能選一輩子不投國民黨」。

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