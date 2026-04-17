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    首頁 > 國際

    稱自衛隊艦艇駛入台灣海峽！中國外交部槓日本再提高市早苗

    2026/04/17 16:52 即時新聞／綜合報導
    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

    中國外交部發言人郭嘉昆。（路透資料照）

    中媒消息指出，一艘日本自衛隊艦艇，今日駛入台灣海峽。中國外交部痛批，日本首相高市早苗發表錯誤言論，已對中日關係造成嚴重衝擊，今日蓄意挑釁更是錯上加錯。至截稿為止，沒有日媒證實自衛隊艦艇駛入台灣海峽的相關消息。

    中國官媒報導，今日中國外交部例行記者會上，有媒體提問要求對一艘日本自衛隊艦艇進入台灣海峽一事置評。對此，發言人郭嘉昆表示，關於日本自衛隊艦艇進入台灣海峽活動，「中國軍隊已依法依規處置。」

    他還說，日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，已經給中日關係帶來嚴重衝擊，日方派自衛隊艦艇進入台灣海峽耀武揚威、蓄意挑釁是錯上加錯，「再次暴露日方一些人企圖武力介入台海、破壞台海和平穩定的危險圖謀」。

    郭嘉昆表示，此舉嚴重損害中日關係政治基礎，嚴重威脅中國主權安全，中方對此堅決反對，已向日方強烈抗議。他還警告，台灣問題關乎中國主權與領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。「中方再次敦促日方切實反思改錯、懸崖勒馬、謹慎行，不要在錯誤的道路上越走越遠。」

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