「中共官媒最愛」25台灣代表名單曝！鄭麗文成新榜首 5新秀首上榜

IORG公布25人名單。（取自IORG）

「台灣資訊環境研究中心」今（17）日發布最新報告公布2025年第四季（10至12月）中共官媒抖音影片中，傳播熱度最高的25位「台灣代表」。其中，新任國民黨主席鄭麗文登頂榜首，網紅「館長」陳之漢更首度進榜便躍居亞軍，在中共世界觀之中重要性僅次鄭麗文，超過所有名嘴、官員及政治人物。館長也成為首次進榜的最佳新人之一，其餘4位為國民黨洪秀柱、蔣萬安、張亞中與傅崐萁。令人注意的是，立委沈伯洋、王世堅也成為總統以外首度登榜的執政黨人士，被用於擔任「負面台灣代表」。

公民組織「台灣資訊環境研究中心」（IORG）統計，2025年中共官媒最愛的「台灣代表」榜首為國民黨主席鄭麗文，其個人傳播熱度佔全體 15.47%，出現時長竟是總統賴清德的3.1倍。報告分析，鄭麗文多次公開表態「我是中國人」、「回歸九二共識」，與中共領導人習近平在2026年「鄭習會」上的論述高度呼應，成為中共操作「一中認同」的首選對象。其熱度甚至超越去年的榜首蔡正元及前年的郭正亮，顯示其身分轉換後，政治利用價值大幅攀升。

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館長等「最佳新秀」5人上榜

本次名單的最大亮點莫過於網紅「館長」陳之漢的快速崛起。館長不僅首度進榜，更直接奪下第2名，重要性在中共視角中甚至超過所有政論名嘴與民意代表。IORG 指出，館長的言論涵蓋「疑美、仇日、台灣失敗論」等五大組別，其赴中旅遊後感嘆「中國領先台灣、刷新三觀」的影片，被中共官媒加工為「聽聞、見證、讚嘆」的三段式宣傳模板。報告警示，中共正利用網紅的影響力，全面滲透台灣的身分認同。

除了館長外，洪秀柱、蔣萬安、張亞中與傅崐萁都於本期首次進榜，2023、2024年，上述幾人獲官媒引用數量均未達可辨識門檻。其中蔣萬安、黃國昌等人因具備 2026 年地方選舉參選人身分，其發言頻繁遭中共引用。

IORG 警告，中共持續採用台灣在野人士的動態作為「對台認知威脅」素材，意在污染台灣在野政治語言，妨礙跨黨派對話。報告強調，當在野黨高層「親中」、民代「反綠」的言論被官媒放大，實質上已成為中共干擾我國民主運作、介入政黨政治的工具。

賀藍、白黨主席獲最佳進步獎 5退將赫然入列

IORG指出，藍、白主席鄭麗文、黃國昌，依序為本期排名前進幅度最大的兩名中共官媒「台灣代表」，兩人皆為2025年新任台灣在野黨主席，或因身分轉變獲中共關注，也反映中共對台灣在野勢力的期待。

值得一提的是，前台北縣長周錫瑋3年間排名持續進步，報告認為，他因為批評高市早苗「小孩子玩大車會出車禍」、「是條沒實力的小狗」等，發言用詞強烈獲中共關注。

此外，名單中包含5位國軍退役將官，依序為賴岳謙、栗正傑、帥化民、張延廷及呂禮詩，這些退將言論常被用於強化「中共軍力強大」及「台灣國防失敗」的敘事。

地位最穩固！他們3年來皆前10名

前立委蔡正元、郭正亮、名嘴謝寒冰、賴岳謙、國民黨前外交官介文汲、國民黨陸軍退役的帥化民等6人，3年期間皆名列前 10。報告指出，他們皆為 TVBS 、旺中旗下政論節目常客，凸顯相關人士、節目於中共宣傳體系之中「供稿」角色。

負面代表：賴清德、王世堅、沈伯洋成「嘲諷對象」

不同於前述25位被視為「正面代表」的人士，報告提到，本期台灣代表中，首度出現台灣總統以外的執政黨籍人士，兩人為王世堅與沈伯洋。他們發言的影片，被中共官媒用於抹黑、嘲諷、恐嚇，成為中共視角的「負面台灣代表」。

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