路透：中共正把國民黨的聲音變成對付台灣人的武器

中國利用資訊戰，在台灣人常用的社群平台上散佈不實影片，意圖讓台灣人相信「中國武力強大」，想要「不戰而屈人之兵」；圖為2025年12月北京的戶外廣告螢幕牆，播放中共對台軍事行動。（路透社資料照）

當中國軍艦與戰鬥機於去年12月在台灣周邊進行大規模軍演時，另一場「資訊戰」也同步在手機螢幕展開行動，意圖用虛假的影片內容形塑「不戰而屈人之兵」假象，在台灣人常用的社群平台如臉書、YouTube、TikTok、抖音等，有時會經過修飾或以隱藏中國介入痕跡的方式呈現。

《路透社》報導，在中國版「抖音」上，一家由中國共產黨經營的新聞媒體發布了一段51秒的影片，內容為國民黨主席鄭麗文指責總統賴清德挑釁中國的侵略行為。鄭麗文在影片中表示，賴清德追求台獨的行為正將台灣「2300萬人」拖向「死路一條」。這段影片隨後迅速散播在台灣人常用的臉書、YouTube及其他平台上。

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根據5名台灣安全官員以及台灣資訊環境研究中心（IORG）提供的數據顯示，中國官方媒體日漸放大對台灣民進黨的批評聲音，包括與在野黨中國國民黨有關的網紅與政治人物。

消息來源指出，中國會蒐集國民黨與其他在野人士對執政黨的批評言論，並在中國官媒與社群平台上大量散布反民進黨訊息。這些影片之後會被「重新包裝」，投放到台灣常用的平台，如臉書、TikTok、YouTube，以及抖音，有時還會加以修飾，並會經過修飾以隱藏中國介入的痕跡。

台灣安全官員指出，熟悉的聲音與口音聽起來更具可信度，這是中國加強訊息戰的策略，目標在於抹黑北京所指控追求獨立的台灣政府。此外，隨著民進黨正尋求400億美元的額外國防預算，這場宣傳活動也旨在讓台灣民眾相信中國軍力壓倒性強大，認為花費重金購買美製武器是徒勞無功。

對此，中國國台辦與國防部未回應置評請求。台灣國防部則表示，正透過強化武裝部隊的媒體識讀能力與心理韌性，來應對「認知作戰」的增加。總統府補充，兩岸和平必須建立在實力之上，而非對威權壓力的讓步。

臉書在中國遭封鎖、TikTok與YouTube均未回應關於中國資訊戰的提問；抖音也未回覆有關「認知作戰」的相關問題。

中國將台灣視為其領土一部分，並未排除動用武力的可能性。台灣政府則拒絕中國的主權主張，表示台灣本來就是一個名為「中華民國」的獨立國家。北京拒絕與民進黨政府對話，並稱賴清德為「台獨分子」。

在中國持續準備對台採取軍事行動的同時，「認知作戰」已成為北京營造「不戰而屈人之兵」策略的一環。此外，國民黨為中國提供了一個切入點，近年傾向與北京加強關係，試圖避免其所稱由民進黨政府「挑釁中國」所引發的危機。

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