昨嗆黨部一坨屎！蕭敬嚴今宣布不選 徐巧芯秒打溫情牌：祝福你

立委徐巧芯。（資料照）

國民黨新北市黨部昨天公布新北市議員第11選區選舉黨內初選結果由蕭敬嚴勝出。曾公開批評過蕭敬嚴的立委徐巧芯怒嗆新北市黨部跟組發會「就是一坨屎」引發討論。不料蕭敬嚴今日就宣布退出新北市議員提名，表示想讓一切回歸平靜。對此，徐巧芯也立刻在臉書發文表示，若蕭能誠懇做出改變，並願意為國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，「祝福你」。

蕭敬嚴今天下午在臉書發文表示，自從他參選開始，鋪天蓋地式的抹黑造謠、網軍洗版、仇恨與霸凌手段便蜂擁而至，這些都是特定的勢力、特定的派系，為了協助特定的參選人能夠透過投機取巧的方式在初選中得利而使出的手段。

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因此他決定退出國民黨新北市議員的提名，不會參與這次的市議員選舉，希望讓一切回歸平靜，更希望替汐止、金山、萬里守護著乾淨與純樸的選風。而他會永保初心，繼續堅持對的信念與價值，堅毅地走下去。

對此，徐巧芯也在臉書發文表示，蕭敬嚴只是停權1年而已，如果能夠重新檢視這些日子以來的言行是如何傷害眾多國民黨人，真實且誠懇的做出改變，不要再把傷害他人造成的反作用力說成「霸凌」，願意為國民黨繼續努力作戰，未來仍大有可為，「祝福你。」不過她也警告：「反之則慢走不送。」

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