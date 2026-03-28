李昌鈺辭世！台灣史上最年輕警長 曾調查甘迺迪遇刺、319槍擊案

李昌鈺是國際法庭科學界享有盛譽的專家，他曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次。（美聯社）

國際知名鑑識專家李昌鈺27日於美國家中辭世，享壽87歲。他生前在多國擔任鑑識專家，也是台灣史上「最年輕警長」。過去他也協助白曉燕命案與319槍擊案等重大案件，對於劉邦友血案、彭婉如命案等懸案未能破案，感嘆「現場保護不周導致證物流失」。

李昌鈺是國際法庭科學界享有盛譽的專家，他曾在美國50州及46國擔任鑑識專家，與600個執法機構合作，並在各類刑事與民事案件中出庭作證逾千次。1938年出生的李昌鈺，在1960年取得法學學士學位，並於台北市警局工作，並於同年晉升警長，成為台灣史上「最年輕警長」。

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李昌鈺過去曾參與美國前總統甘迺迪遇刺重啟調查、911恐怖攻擊事件，李昌鈺也曾多次返台協助台灣的劉邦友血案、彭婉如命案、白曉燕命案與319槍擊案等重大案件，他將台灣的偵查方式推向科學辦案、影響深遠。

李昌鈺過去也曾對劉邦友血案、彭婉如命案未能破案，感嘆「現場保護不周導致證物流失」。而在319槍擊案中，雖然有政治壓力與輿論風暴，他仍始終堅持「讓證據說話」的中立立場。他所提出的物理彈道鑑定與一彈兩傷論點，至今仍是國內司法界討論的核心。

李昌鈺生前也曾留下許多金句，像是「讓證據說話」、「化不可能為可能」、「我只是很普通的一個人，和大家一樣」。他在電視節目中表示，自己這輩子只做了一件事，就是將不可能變可能，用自身從基層警員到美國警政廳長的經歷，勉勵無數後輩跨越困境。

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李昌鈺生前也曾留下許多金句，像是「讓證據說話」、「化不可能為可能」、「我只是很普通的一個人，和大家一樣」。（資料照）

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