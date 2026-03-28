「他們沒挺我們」 川普：美國不一定要留在北約

川普27日表示，美國「不一定要留在北約（NATO）」，顯見他對歐洲的北約國家未向美國提供實質支援感到不滿。（法新社）

美國2月28日對伊朗發動的「史詩怒火」軍事行動滿1個月，總統川普27日表示，美國「不一定要留在北約（NATO）」，顯見他對歐洲的北約國家未向美國提供實質支援感到不滿。

《路透》報導，川普在當地時間週五晚上於邁阿密一場投資論壇上讚揚美軍在伊朗的軍事行動成果，並發表上述談話。美國在2月底決定攻擊伊朗時並未諮詢歐洲盟友，目前仍有北約國家領袖反對這項行動。

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川普週五表示，「我們一直都會為他們挺身而出，但現在，基於他們的行為，我想我們不一定需要這麼做，對吧？」

他說，「這聽起來像是突發新聞嗎？是的，先生。這算突發新聞嗎？我想我們剛剛有了突發新聞，但這就是事實。我一直這麼說。如果他們不支持我們，我們為什麼要支持他們？他們沒有支持我們。」

報導指出，川普與北約的關係時好時壞，他過去多次發言引發外界質疑，美國是否願意遵守北約第五條款（Article 5），即對任何一個北約成員國的攻擊將被視為對所有成員國的攻擊。

在2024年競選期間，川普曾公開鼓勵俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）攻擊那些未按比例分擔國防開支的歐洲北約國家。然而，他與數名歐洲領袖的關係似乎在2025年有所改善。但今年，川普威脅入侵丹麥海外領地格陵蘭後，雙方關係再次惡化。

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