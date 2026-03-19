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    首頁 > 國際

    中國電商Shein賣情趣娃娃 法國政府上訴要求關平台被駁回

    2026/03/19 23:05 即時新聞／綜合報導
    法國政府要求暫停中國跨境電商Shein旗下第三方賣家平台，上訴被駁回。（路透社）

    法國政府要求暫停中國跨境電商Shein旗下第三方賣家平台，上訴被駁回。（路透社）

    中國跨境快時尚電商「Shein」曾在平台販售兒童外觀的情趣娃娃等爭議，深陷醜聞風波，遭法國政府抵制，然而，其上訴卻在今（19）日被巴黎法院駁回。此前，巴黎另一法院也在去年12月駁回過了法國政府的請求。

    根據《路透社》 （Reuters）報導，這場糾紛起源於去年11月，法國消費者監管機構在Shein的第三方平台上發現了兒童造型的情趣娃娃以及禁售武器，引發輿論譁然。敦促法國政府採取強硬手段，要求全面封鎖Shein網站，儘管去年12月初巴黎法院已駁回，法國政府將訴求調整為「暫停其第三方平台業務」，堅持上訴。

    直到今天，巴黎上訴法院才做出裁決，再度「駁回」政府要求暫停Shein旗下第三方賣家平台的訴求，認為其做法已成矯枉過正的行為，侵犯了Shein的商業自由。裁決結果對這家快時尚巨頭來說，也確實為一次可以稍微喘口氣的機會。

    Shein發言人在裁決後說，自事發後已於全球市場全面禁止第三方賣家上架情趣娃娃，並針對其他敏感商品逐步導入年齡驗證機制，Shein也聲明，過去數月已加強對賣家與商品的審核，確保法國消費者的購物安全。

    此外，雖然法律訴訟暫告一段落，Shein前方道路還是阻礙重重，歐盟上個月已根據《數位服務法》（DSA），針對Shein平台上出現的非法產品及可能導致成癮的介面設計展開正式調查。再者，法國中小企業部部長上月也曾公開表示，像Shein這樣的平台對歐洲零售商構成了不公平（惡性）競爭，並警告，2026年將會是這些電商巨頭在法國面臨「抵抗之年」的開始。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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