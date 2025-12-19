為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國電商Shein賣情趣娃娃 巴黎法院裁決免暫停營運

    2025/12/19 22:37 編譯管淑平／綜合報導
    巴黎法院對Shein販售情趣用品案做出裁決。示意照。（路透）

    中國電商「希音」（Shein）因其平台市集販售成人情趣用品，遭法國政府調查。巴黎法院19日裁決，要求希音實施年齡驗證機制，但法國政府要求其平台在法國全面暫停營運3個月遭駁回。

    《路透》報導，巴黎法院19日判決，希音須針對在其平台市集販售的所有成人產品，實施年齡驗證措施，若有任何違反，將處以1萬歐元罰款。不過法院以「不符比例原則」為由，駁回法國政府提出希音網站全面停止營運3個月的要求。

    這項裁定在一定程度上，紓解希音近來因這起醜聞在法國受到的壓力。希音發言人在裁定出爐後發表聲明表示，該公司「歡迎這項決定」，將持續致力於與法國主管機關密切合作，持續改善控管流程；該公司仍舊首重保護法國消費者並確保遵守當地法規。

    Shein 11月初遭法國「競爭、消費和反詐騙總局」（DGCCRF）查出，平台上販售擬似兒童模樣的情趣娃娃後，引起輿論譁然，促使法國政府於同月5日啟動暫停該平台在法國營運的程序，直到符合法國法律和規範要求。同時也展開司法調查。

    希音在被查出第三方賣家市集平台販售情趣用品後，已經火速下架，目前也已暫停該市集功能，但是販售自有品牌服飾不受影響。

