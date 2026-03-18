南韓陸軍流彈擊傷遊戲場女童 射擊訓練喊卡

南韓陸軍日前發生射擊場流彈誤擊女童事件，並因此暫停射擊訓練。圖為美韓兩國陸軍裝甲車本月11日在兩韓邊境的訓練場上準備渡河。（美聯社）

南韓陸軍表示，在日前發生軍方流彈擊中1名女童頸部並展開相關調查後，已暫停全國部分射擊訓練。

法新社18日引述官員的話指出，流彈誤擊事件發生在本月16日，地點是南韓南部城市大邱的1處遊戲場。該受傷兒童的身分並未公開，目前只知傷者是女童，被疑似來自附近1座射擊場的流彈打傷。女童被送醫治療並於稍後出院，傷勢並無生命危險。

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南韓陸軍公共關係辦公室主任裴錫辰（Bae Seok-jin，譯音）17日在新聞簡報會上表示，陸軍在事發後暫停所有單兵槍械射擊訓練，並就誤擊展開調查以判定事發原因；他並補充，事發時正在進行射擊訓練。

韓聯社則引述1名陸軍官員指出，傷者送醫治療後，其傷口內發現彈頭。

2020年，南韓全羅南道的1名高爾夫桿弟被附近軍事射擊場的流彈擊中後倒地，經緊急手術後倖存；去年2架南韓戰鬥機在與美軍進行聯合演習時，意外對靠近南北韓邊境的1個村莊投擲8枚炸彈，造成近30人受傷。

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