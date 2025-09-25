中國氣候計畫太保守 歐盟、專家難掩失望

中國國家主席習近平24日在聯合國氣候變化峰會視訊演說中，提出改善氣候變遷的「國家自主貢獻」（NDC）計畫。（法新社）

中國國家主席習近平在24日的聯合國氣候變化峰會視訊演說中提出中國未來氣候變遷計畫，要在2035年減少溫室氣體排放7％至10％。專家認為，作為幾乎佔全球3成的最大碳排國家，北京設定的減排目標遠低於可行且有其必要的30％，遠不足以延緩氣候變遷產生的全球性危機。

習近平宣布，中國依照「巴黎協定」要求訂定的「國家自主貢獻」（NDC）包括：2035年中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7％至10％%，並力爭做得更好；非化石能源消費佔能源消費總量的比重達30％以上；風電和太陽能發電總裝置容量達到2020年的6倍以上、力爭達到36億千瓦；森林蓄積量達到240億立方公尺以上等。

歐盟氣候政策執行委員胡克斯特拉直言，中國計畫「令人失望」，恐使全球氣候目標更難達成。氣候智庫「E3G」負責人布朗指出，中國目標與其2060年碳中和承諾不符，缺乏短期志向，恐削弱其多邊主義與清潔經濟領導力。

也有專家抱持較為樂觀的看法。「350.org」副主任賽博向「法新社」表示，中國常設保守目標，執行上則超出預期。

