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    美國農業部開除70外籍研究員「保糧食安全」 中國博士後居多

    美國農業部為了確保糧食供應不受中國、俄羅斯、北韓和伊朗等「外國對手」影響，經國安審查開除70名外籍約聘研究員。（彭博檔案照）

    美國農業部為了確保糧食供應不受中國、俄羅斯、北韓和伊朗等「外國對手」影響，經國安審查開除70名外籍約聘研究員。（彭博檔案照）

    2025/07/18 23:50

    〔中央社〕美國農業部表示，為確保糧食供應不受中國、俄羅斯、北韓和伊朗等「外國對手」影響，經國安審查後，已開除70名外籍約聘研究員。工會表示，他們多數是中國籍博士後研究人員。

    路透社報導，農業部發言人說：「農業部已經針對依照合約准予任職該部人員完成徹查，確認約有70人來自受到關切國家……來自這些國家的約聘人員不再能參與農業部計畫。」

    農業部長羅林斯（Brooke Rollins）8日宣布一項農業安全計畫，內容包括採取行動禁止這4國國民購買美國農地，並終止與這些國家公民的現有研究協議。她表示這是保障美國糧食安全的必要之舉。

    美國政府雇員聯合會（American Federation of Government Employees）第1657分會主席韓德森（Thomas Henderson）表示，多數被解雇者是中國籍博士後研究人員，其中有些人9日到班時才發現門禁卡失效。該分會代表加州阿爾巴尼（Albany）的農業部農業研究署（Agricultural Research Service）員工。

    韓德森說，由於聯邦政府的招聘凍結期延長至10月15日，農業部將無法替換相關人力，進行中有利於農民的科學研究必須暫停，像是針對未煮熟牛肉中致命毒素研發疫苗的計畫。

    在8日的備忘錄中，羅林斯禁止農業部員工未經批准就發表與這4個「受到關切國家」公民合作的研究成果，同時禁止員工出席由「外國對手」主辦的活動。

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