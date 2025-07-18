加薩民防機構：以軍襲擊南北兩地釀14死

加薩民防機構今（18）日表示，以色列襲擊造成14人死亡。（路透）

2025/07/18 17:12

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕加薩民防機構今（18）日表示，以色列襲擊南部汗尤尼斯和北部賈納茲拉（Jabalia al-Nazla），造成14人死亡。

根據《法新社》報導，加薩緊急服務部門表示，清晨以色列戰鬥機在汗尤尼斯以北地區進行空襲，並發生砲擊和槍擊事件。

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加薩緊急服務部門指出，在汗尤尼斯發生的2次襲擊中，共有10人喪生。其中一次襲擊摧毀1座房屋，另一次襲擊擊中安置流離失所者的帳篷。

加薩緊急服務部門補充，在賈納茲拉發生的空襲，造成4人死亡。

因加薩媒體管制以及許多地區難以進入，《法新社》無法獨立核實該機構和其他各方提供的傷亡人數和細節。

《法新社》聯繫以軍，要求提供確切座標以調查相關報告，目前以軍尚未立即對此發表評論。

值得注意的是，以色列17日才擊中加薩的聖家堂（The Holy Family Church），造成3人死亡和10人受傷，引發包括教宗良十四世（Pope Leo XIV）在內的各國領導人強烈反對。

對此以色列聲稱襲擊是個錯誤，並強調對流彈擊中教堂深感遺憾。以色列說，每一條無辜生命的逝去都是悲劇，以色列與遇難者家屬和信徒們同悲。

以色列還強調，正針對此事進行調查中，並將繼續致力於保護平民和聖地。

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