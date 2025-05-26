日本戶籍法更新！ 國籍欄可填「台灣」、讀音限制「閃亮亮名」亂象

日本法務省今（26）日正式實施修正過的《戶籍法》規定，其中國籍欄標示從「國籍」修改為「國籍・地域（地區）」，台灣籍配偶不須再被迫寫成「中國」，可直接登記「台灣」2字。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/05/26 15:38

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省今（26）日正式實施修正過的《戶籍法》規定，其中國籍欄標示從「國籍」修改為「國籍・地域（地區）」，台灣籍配偶不須再被迫寫成「中國」，可直接登記填寫「台灣」2字；另外，在修法後還規定，名字必須加上讀音，且是大眾認可的版本，以限制「閃亮亮名字」（キラキラネーム）亂象。

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根據日本法務省提供的最新版「婚姻屆」（結婚登記）填寫範例顯示，明確寫著若填寫者一方是外國人，可在本籍欄寫下「國籍何國」；在《戶籍法》修改後，這個欄位特別附註一段說明，這個欄位可以標示「國籍．地域」，因此台灣人將可以登記「台灣」。不僅如此，「出生屆」（出生登記）最新版填寫範例也有一樣的說明。

綜合日媒報導，26日修正後的《戶籍法》上路後，新增了一個必須填寫的欄位「名字讀音」，法務省還規定名字的讀音必須是「一般認可的讀音」。報導指出，過去出生登記從未出過這個欄位，因此被各界視為法務省是為了針對太過特殊、名字漢字與發音完全不一樣的「閃亮亮名字」，所做出的最新限制。

據悉，不少年輕父母為展示自己與眾不同的品味或羨慕外國人擁有華麗的名字，因此給孩子取了漢字和讀音組合起來異常奇特的名字，像是漢字「光宙」讀成「皮卡丘（ピカチュウ）」、「七音」讀成「DoReMi」等。然而，頂著這類名字的孩子，頻傳求學期間飽受霸凌與歧視，甚至求職屢屢碰壁，造成一生不可磨滅的心理創傷。

另外，還有一些名字的讀音與漢字意義毫無關聯，像是「高」卻讀成「ひくし（hikushi）」、「太郎」讀成「じろう（jirou）」等。不過在《戶籍法》修正後，法務省定名字讀音的審查標準，為收錄在常用辭典中的讀音，姓名讀音如果會「混淆社會秩序」，或是「在常識上無法接受」，將不被允許。

日本法務省最新版「婚姻屆」（結婚登記）填寫範例，表註若填寫者一方是外國人，可在本籍欄寫下「國籍何國」，該欄位可以標示「國籍．地域」，因此台灣人將可以登記「台灣」。（圖擷取自日本法務省官網）

「出生屆」（出生登記）最新版填寫範例，在本籍欄部分也有出現與「婚姻屆」（結婚登記）一樣的說明。（圖擷取自日本法務省官網）

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