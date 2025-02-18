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    日本戶籍國籍欄可記載台灣 對台重大正名措施 5月實施

    日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

    日本法務省將修改戶籍文件，將外國人的「國籍」欄（上圖）改為「國籍．地域」欄（下圖），台灣人在日本戶籍的國籍欄將可由現行的「中國」正名為「台灣」。（取自網路）

    2025/02/18 05:30

    〔駐日特派員林翠儀／東京十七日報導〕日本法務省預定今年五月修改戶籍相關法令，外國人的「國籍」欄將修改為「國籍．地域（地區）」欄，亦即台灣人在日本戶籍的國籍欄可由現行的「中國」正名為「台灣」，這是繼二○一二年「在留卡（居留卡）」的國籍欄承認台灣人可登錄為「台灣」之後，日本對台重大的正名措施。日媒報導，這是為了顧及台灣人的身分認同。

    日本經濟新聞報導，法務省預定五月修改相關法令推出新的戶籍表格，主要是追加姓名的日文假名標記，而配合系統的大幅修改，也將相關表格上原有的「國籍」欄，修改為「國籍．地域」欄。

    台灣人的戶籍欄 不用再登記為中國

    一般日本人的戶籍並無標記國籍的問題，但若因與外國人結婚、歸化日籍或被日本人收養，就需要登錄外籍配偶國籍，歸化者和外籍被收養者也需要登記原國籍。由於日本戶籍登記只承認國名，台灣人的戶籍欄被迫登記為「中國」，引起很多在日台僑的不滿和不便。

    報導指出，台灣內政部公布的婚姻相關統計顯示，每年約八百至一千名台灣人與日本人結婚。有些台灣人為了保持身分認同，要求在國籍欄上寫「台灣」。

    報導還指出，法務省修改法令後，台灣人可以將已被登記為「中國」的國籍標記，正名為「台灣」。

    日本發給旅居日本的外國人住民票或在留卡，在二○一二年進行修改，將國籍欄設計成「國籍．地域」欄，台灣人也透過新制在這些證件標記為「台灣」，而非「中國」，戶籍表格的修改雖然整整晚了十三年，但可視為是遲來的正義。

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