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    戶籍可登記「台灣」引中共抗議 法務大臣：日本內政決定無須回應

    日本法務大臣鈴木馨祐。（資料照，美聯社）

    日本法務大臣鈴木馨祐。（資料照，美聯社）

    2025/02/18 14:31

    相關新聞報導：日本修戶籍國籍欄中國跳腳 法相鈴木馨祐霸氣：沒必要回應

    日本戶籍國籍欄可登記「台灣」 中共氣炸︰台灣屬於中國內政！

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省從今年5月起推出戶籍新制，將外國人的「國籍」欄將修改為「國籍．地域（地區）」欄，未來台灣人可從「中國」正名為「台灣」，消息引發中共政府不滿，並向日本政府提出警告。對此，法務大臣在今（18）日記者會表示，這是日本的內政決定，完全沒有必要回應中國反對聲浪。

    綜合日媒報導，依日本現行制度，日本的戶籍法原則上只承認國名，加上日本1972年與台灣（中華民國）斷交前，法務省所提出的1964年的通知，導致台灣人的戶籍欄國籍只能被迫登記「中國」，引起許多在日台僑不便。不過等5月法務省將修改省令後，原先被登記「中國」的台灣人，可選擇更改登記「台灣」。

    中國外交部昨（17）日對此提出強烈抗議，警告日本政府「台灣問題純屬中國內政」，不容任何「外部勢力」干涉。法務大臣鈴木馨祐則今日在記者會上表示，「目前，住民票與在留卡已經可以標註『台灣』，這次的戶籍記載變更正是為了與此保持一致，這完全是日本的內政決定，因此沒有必要回應（中國的反對意見）。」

    日本法務省決定自今年5月起修改戶籍上外國人的「國籍」欄位，改為「國籍．地域」。（圖擷取自日本外務省）

    日本法務省決定自今年5月起修改戶籍上外國人的「國籍」欄位，改為「國籍．地域」。（圖擷取自日本外務省）

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