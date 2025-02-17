日本戶籍國籍欄可登記「台灣」 中共氣炸︰台灣屬於中國內政！

日本法務省將在今年5月修改現有的戶籍登記制度，中國外交部今為此警告日本政府，不要在台灣問題「搞小動作」、台灣屬於「中國內政」，並再度強調日方必須恪守「一中原則」。（資料照，路透）

2025/02/17 18:10

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李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省今（17）日上午宣布，從今年5月起，承認可在戶籍的國籍欄標示地區名，因此先前戶籍欄只能寫中國的台灣人，可改成「台灣」。針對此事，中國外交部今日下午在記者會上警告日本政府，不要在台灣問題「搞小動作」、台灣屬於「中國內政」，並再度強調日方必須恪守「一中原則」。

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綜合日媒報導，日本法務省決定自今年5月起修改戶籍上外國人的「國籍」欄位，改為「國籍．地域」。法務省指出，有關現行制度戶籍上的「中國」標示，是根據日本1972年與台灣（中華民國）斷交前法務省所提出的1964年的通知，將中華民國國籍的標示改為「中國」，待制度修改後，原被登記「中國」的台灣人，可改登記「台灣」。

對此，中國外交部今日下午例行記者會，發言人郭嘉昆先針對美國國務院更新官網刪除「不支持台獨」字句，痛斥美方必須「立即糾正錯誤」。接著郭嘉昆又針對日本法務省將在今年5月修改現行制度、變更關戶籍上的「國籍」欄位，屆時允許台灣人在日本登記國籍為台灣一事，發出嚴重警告，痛斥日本在台灣問題上搞小動作。

郭嘉昆表示，「同胞都是中國人，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉」，又提日本對台灣犯下的歷史罪責，「日本曾對台灣進行侵略和殖民統治，對中國人民負有嚴重的歷史罪責，更應該謹言慎行」，同時強調，中方日方恪守一個中國原則和中日四個政治文件精神，不要發出「矛盾」和「錯誤」的信號。

日本法務省決定自今年5月起修改戶籍上外國人的「國籍」欄位，改為「國籍．地域」。（圖擷取自日本外務省）

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