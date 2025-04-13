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    蘇丹內戰最血腥攻擊！難民營地遭屠殺至少百人遇害 包括20童9醫護

    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）及其盟軍民兵上週五對達爾富爾北部多個流離失所者營地發動襲擊，造成至少100人喪生，其中包括20名兒童與9名援助人員。（法新社）

    蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）及其盟軍民兵上週五對達爾富爾北部多個流離失所者營地發動襲擊，造成至少100人喪生，其中包括20名兒童與9名援助人員。（法新社）

    2025/04/13 10:32

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）及其盟軍民兵上週五對達爾富爾北部多個流離失所者營地發動襲擊，造成至少100人喪生，其中包括20名兒童與9名援助人員，成為內戰爆發兩年以來最血腥的攻擊之一。

    綜合外媒報導，根據聯合國報告，襲擊地點包括北達佛首府法希爾（El Fasher）附近的冉冉（Zamzam）與阿布舒魯克（Abu Shorouk）兩處營地及法希爾市內，攻擊持續至隔日。聯合國駐蘇丹人道主義協調員薩拉米（Clementine Nkweta-Salami）譴責這場攻擊是對國內流離失所者與人道援助人員「又一次致命且令人無法接受的升級」。

    在冉冉營地中，國際救濟組織（Relief International）的九名工作人員於營地僅存的少數醫療站內遭襲身亡，該組織指出，這是針對當地所有醫療設施的「有預謀攻擊」。死者包括醫師伊德里斯（Mahmoud Babaker Idris）與該組織地區負責人阿卜杜拉（Adam Babaker Abdallah）。蘇丹醫生聯盟強烈譴責此次屠殺為RSF所為，形容其為「犯罪和野蠻行徑」。

    國際救濟組織表示，冉冉營地的中央市場及數百處臨時住所在襲擊中遭到摧毀，形容這是「針對最脆弱群體，包括老人、婦女與兒童的蓄意攻擊」。根據聯合國資料，冉冉與阿布舒魯克兩處營地共收容逾70萬人，皆為過去衝突中逃離家園的災民。

    此區域亦被全球饑餓監測機構「糧食安全階段綜合分類」（IPC）列為蘇丹五個出現饑荒的地區之一。整體而言，蘇丹目前約有2500萬人、約佔全國人口一半，正面臨極度糧食短缺，構成全球最嚴峻的人道危機之一。

    RSF否認犯下冉冉營地暴行，聲稱指控內容為虛構，並指近日流出的攻擊影片是蘇丹正規軍製造的媒體宣傳。然而，自2023年4月蘇丹軍方與RSF爆發激烈權力鬥爭以來，內戰已導致數萬人喪生、超過1200萬人流離失所。近週來，隨著軍方重掌首都喀土穆控制權，RSF轉而加強對法希爾的攻勢。

    國際特赦組織稍早也曾發表報告，指控RSF將性暴力和輪姦系統性地用作武器，針對婦女與女孩的暴行已成為其戰略的一環。

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