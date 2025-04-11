金融時報：中共中央軍委副主席何衛東涉貪落馬

英媒《金融時報》報導，中共中央軍委副主席何衛東近日已被免除職務，正接受調查。（央視新聞畫面）

2025/04/11 13:37

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《金融時報》報導，中國人民解放軍二號人物、身兼中共政治局委員與中央軍委副主席的何衛東已被免除職務，原因是涉嫌貪腐，且被捕後正持續接受當局審訊。

《金融時報》10日引述6名知情人士進行上述報導。其中5名知情人士透露，由中共總書記習近平領導的中央軍委共6名委員中，副主席何衛東近週已被解職。

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3名知情人士表示，68歲的何衛東落馬與涉嫌貪腐有關。今年3月11日全國人大閉幕會之後，何就未再公開露臉，並缺席多個重要場合，引發外界揣測。

何衛東去職是習近平肅貪的最新案例。何不僅是解放軍二號人物，也身兼中共政治局委員，其職務、資歷均比稍早被停職的海軍將領苗華更高，顯示本次事件的嚴重性。

報導稱，5名知情人士指何衛東已被「清洗」；另1名知情人士僅證實何已被免職。此外，其中1人表示，何被拘留後一直在接受當局審訊。

中國官方的網站仍未做出更新，何衛東在中央政治局委員與中央軍事委員會的照片、職稱仍正常顯示。此前遭停職的時任中央軍委成員苗華也未有變更。

美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，這是1967年解放軍創始人賀龍以來，首次發生現任中央軍委副主席被清洗。牛犇說，習近平能夠清洗軍委副主席，顯示他打擊軍隊腐敗的決心。

牛犇指出，習近平希望將解放軍打造成一支能在境外作戰的部隊，同時要求其服從並效忠。解放軍是中國共產黨統治的根本保障，在中美貿易戰造成不確定性高漲的現今，尤是如此。

過去2年，習近平已經撤換了2名火箭軍司令，並清洗了2任國防部長魏鳳和、李尚福。

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