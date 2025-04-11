為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    金融時報：中共中央軍委副主席何衛東涉貪落馬

    英媒《金融時報》報導，中共中央軍委副主席何衛東近日已被免除職務，正接受調查。（央視新聞畫面）

    英媒《金融時報》報導，中共中央軍委副主席何衛東近日已被免除職務，正接受調查。（央視新聞畫面）

    2025/04/11 13:37

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體《金融時報》報導，中國人民解放軍二號人物、身兼中共政治局委員與中央軍委副主席的何衛東已被免除職務，原因是涉嫌貪腐，且被捕後正持續接受當局審訊。

    《金融時報》10日引述6名知情人士進行上述報導。其中5名知情人士透露，由中共總書記習近平領導的中央軍委共6名委員中，副主席何衛東近週已被解職。

    3名知情人士表示，68歲的何衛東落馬與涉嫌貪腐有關。今年3月11日全國人大閉幕會之後，何就未再公開露臉，並缺席多個重要場合，引發外界揣測。

    何衛東去職是習近平肅貪的最新案例。何不僅是解放軍二號人物，也身兼中共政治局委員，其職務、資歷均比稍早被停職的海軍將領苗華更高，顯示本次事件的嚴重性。

    報導稱，5名知情人士指何衛東已被「清洗」；另1名知情人士僅證實何已被免職。此外，其中1人表示，何被拘留後一直在接受當局審訊。

    中國官方的網站仍未做出更新，何衛東在中央政治局委員與中央軍事委員會的照片、職稱仍正常顯示。此前遭停職的時任中央軍委成員苗華也未有變更。

    美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，這是1967年解放軍創始人賀龍以來，首次發生現任中央軍委副主席被清洗。牛犇說，習近平能夠清洗軍委副主席，顯示他打擊軍隊腐敗的決心。

    牛犇指出，習近平希望將解放軍打造成一支能在境外作戰的部隊，同時要求其服從並效忠。解放軍是中國共產黨統治的根本保障，在中美貿易戰造成不確定性高漲的現今，尤是如此。

    過去2年，習近平已經撤換了2名火箭軍司令，並清洗了2任國防部長魏鳳和、李尚福。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播