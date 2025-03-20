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    空襲還不夠？ 以軍對加薩展開地面行動

    以軍19日對加薩走廊展開地面行動。圖為以軍戰車（法新社）

    以軍19日對加薩走廊展開地面行動。圖為以軍戰車（法新社）

    2025/03/20 07:08

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕以色列與哈瑪斯（Hamas）停火協議談判破局，18日針對加薩發動大規模空襲，造成超過400人死亡、超過500人受傷。以色列軍方指出，以軍19日已開始在加薩走廊進行地面活動，擬擴大安全緩衝區。這也是雙方停火談判破裂以來，以軍首次執行地面行動。

    綜合外媒報導，以色列國防軍（IDF）19日指出，以軍開始在加薩走廊中部和南部進行定點地面行動，目的是擴大安全區域並在加薩的北部和南部之間創建部分緩衝區，而在地面行動中，部隊將控制範圍進一步擴展至那札林走廊（Netzarim Corridor）的中心。長度約6公里的那札林走廊是交通要道，將加薩走廊一分為二，在以哈戰爭期間被以軍當作軍事管制區。

    以色列官員18日曾提到，對加薩的空襲是一系列軍事行動升級的第一階段，目的在於迫使哈瑪斯釋放更多人質。官員的說法也代表以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的觀點，就是認為軍事壓力是確保人質釋放最為有效的方式。

    以色列國防部長卡茨（Israel Katz）19日警告，如果以色列人質未能獲釋，且哈瑪斯仍在加薩地帶繼續掌權，加薩居民將承擔全部的後果。

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