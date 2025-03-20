川普與普廷通話不如美方預期 分析家：俄方已取得外交勝利

美國總統川普（右）與俄羅斯總統普廷（左）18日進行一場備受矚目的電話會談。分析家普遍認為，普廷在這次與川普的交手中取得上風，未來的談判走向對烏克蘭並不樂觀。（美聯社檔案照）

2025/03/20 06:17

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普與俄羅斯總統普廷18日進行一場備受矚目的電話會談，討論的議題涵蓋美俄雙邊關係的改善、伊朗問題，甚至冰球比賽。但在烏克蘭戰爭的和平方案上，雙方並未達成任何具體協議。分析家普遍認為，普廷在這次與川普的交手中取得上風，未來的談判走向對烏克蘭並不樂觀。

普廷拒絕華府提出的全面停火協議，而是將焦點置於恢復自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後被凍結的美俄合作關係上。現居柏林的俄羅斯知名政治學者舒爾曼（Ekaterina Schulmann）指出，對克里姆林宮來說，這次通話已經一項成就，「兩個超級大國正在討論世界的命運與人類的未來」。

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舒爾曼向法新社（AFP）表示，這正符合莫斯科的思維邏輯，「這對俄羅斯來說是一項巨大成就，它讓俄羅斯能夠重現蘇聯時代的敘事模式，儘管當前的俄羅斯已經不是蘇聯。」

克里姆林宮表示，川普還支持普廷提議舉辦美俄冰球比賽，計畫由北美職業冰球聯盟（NHL）與俄羅斯大陸冰球聯賽（KHL）的球員參與，這讓人聯想到1970年代冷戰時期蘇聯與加拿大的冰球對抗賽。

儘管普廷同意暫停攻擊烏克蘭的能源設施，但在通話後隔日，莫斯科與基輔便彼此指責對方未履行承諾。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）與史內戈瓦雅（Maria Snegovaya）指出，「前線局勢不會有任何變化」，「砲火仍會繼續，無人機仍會飛行，步兵仍會交戰，戰場上的人們仍將持續喪生。」

R. Politik政治顧問公司負責人史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）認為，美俄在烏克蘭問題上的立場無法調和，普廷真正的目標是打造一個「對俄羅斯友好的烏克蘭—整個烏克蘭」，如果普廷的條件沒有獲得滿足，就不會有全面停火，而「所有的停火方案都涉及對烏克蘭進行某種形式的分割」。

史塔諾瓦亞推測，普廷可能願意讓烏克蘭西部向歐盟靠攏，但基輔與南部港市敖德薩應當成為「親俄」地區，「普廷不僅認為這是現實可行的，他還認為這將必然發生，沒有其他選擇。」

分析家認為，普廷將繼續拖延時間，在與川普的談判中對烏克蘭議題做出微不足道的讓步，同時推動美國解除對俄制裁，恢復雙邊合作，並在全球危機中尋求共同利益。

柏林智庫「卡內基俄羅斯歐亞中心」（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）指出，俄羅斯正試圖確保與美國的關係不受烏克蘭問題影響，在拜登總統執政時期，烏克蘭戰爭決定了華府對俄政策的所有面向，無論是氣候變遷還是區域危機，如今即使烏克蘭問題的談判無法取得理想結果，俄羅斯仍希望其他議題能夠持續推進，「看起來這場交鋒是普廷以1比0領先」。

俄羅斯獨立分析家卡拉切夫（Konstantin Kalachev）研判，莫斯科可能在春季或夏季發動新一輪攻勢，「俄羅斯將利用其戰場上的優勢」，「春天已到來，土地乾燥，這是使用重型裝備最有利的時機。」

舒爾曼也表示，她認為俄羅斯不會很快放下武器，「在任何軍事衝突中，談判通常只有在雙方都意識到無法再透過軍事手段改善自身處境時才會開始」，目前俄羅斯似乎仍然相信，可以透過軍事行動獲得比談判更多的利益。

法國總統馬克宏一直試圖協調歐洲支持烏克蘭，他與英國首相施凱爾共同推動成立「志願者聯盟」，希望能夠保護任何可能達成的停火協議。然而，史塔諾瓦亞對歐洲在軍事上支持烏克蘭的能力持悲觀看法，認為如果歐洲國家在未獲俄羅斯同意的情況下派兵進入烏克蘭，這些部隊將成為俄軍的攻擊目標。

史塔諾瓦亞表示，「這場衝突的根本原因是無法解決的，因為烏克蘭不會選擇投降」，「我們必須承認，這場戰爭將持續數十年，至少還會延續數年。」

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