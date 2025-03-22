好天氣持續至下週三！氣象粉專曝清明連假天氣狀況

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出下週四深夜到下週五清晨鋒面接近並開始通過，預估由北而南各地陸續都會有局部短暫陣雨機會，下週五鋒面過後天氣依然不是很穩定，至於清明連假時的天氣狀況，目前來看水氣也是偏多。（資料照）

2025/03/22 12:31

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日天氣晴朗白天期間會明顯回溫，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，各地高溫普遍都在23-25度，而偏乾穩定的環境可望持續到下週三，下一波天氣變化的時間預估從下週四深夜到下週五清晨鋒面接近並開始通過，預估由北而南各地陸續都會有局部短暫陣雨機會，下週五鋒面過後天氣依然不是很穩定，至於清明連假時的天氣狀況，目前來看水氣也是偏多。

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」在臉書PO文表示，今天的大氣環境與昨天相似，因此各地普遍都是晴朗天氣。昨晚到今天清晨仍然有明顯的輻射冷卻降溫，全台平地最低溫在新竹關西只有5.2度，其他地區也大多在10度或以下，只有屏東相對稍高一些，約在11度左右。預估白天期間會明顯回溫，各地高溫普遍都在23-25度，南部或內陸地區有機會再更高一些，入夜之後還是會有明顯的降溫，仍然有相似的低溫出現機會，不過預估最低溫的數字會逐漸回升，提醒大家外出活動還是要注意氣溫變化，適時調整穿著。

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粉專指出，目前來看這樣子偏乾穩定的環境可望持續到下週三，下週南風變得明顯以後，還是會有比較暖濕一點的空氣北上，預估氣溫會繼續攀升、白天變得暖熱，早晚期間雖然還是偏涼，但極端低溫的狀況會緩和許多。另外要注意的就是會逐漸開始有起霧的機會，預估在金馬等離島或中北部下風處的位置較容易受影響。

粉專續指，下一波天氣變化的時間預估從下週四開始，局部地區雲量稍增多轉多雲天氣，西半部山區受地形影響，雲量較多並有短暫雨機會，深夜到下週五清晨鋒面接近並開始通過，預估由北而南各地陸續都會有局部短暫陣雨機會，目前來看雖有雷雨機會，但雨勢的強度及影響範圍並不太大，不過不確定性仍相當高，未來幾天還要持續追蹤觀察確定。

粉專分析，下週五鋒面過後天氣依然不是很穩定，後續下週末，甚至到清明連假前都還是有華南雲雨區或鋒面系統通過影響機會。至於清明連假時的天氣狀況，目前來看水氣也是偏多，會不會或是何時會減少還要看看後續的預報變化。而這段時間也會有東北季風南下帶來較涼冷空氣，因此整個天氣及氣溫的感受，與近期相比會有非常大的差異，提醒大家要注意下週四、五以後的天氣變化趨勢。

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