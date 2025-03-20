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    裁撤最新目標！川普擬簽署行政命令關閉教育部

    白宮消息人士透露，川普最快將在美國時間20日簽署行政命令，目的在於縮減教育部規模，最終關閉教育部。（路透）

    白宮消息人士透露，川普最快將在美國時間20日簽署行政命令，目的在於縮減教育部規模，最終關閉教育部。（路透）

    2025/03/20 08:57

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任不到兩個月，與科技富翁馬斯克聯手縮減聯邦機構規模，由馬斯克率領的政府效率部（DOGE）針對各部門裁減預算及人員，而教育部便是裁撤的最新目標。一名白宮消息人士透露，川普最快將在美國時間20日簽署行政命令，目的在於縮減教育部規模，最終關閉教育部。

    綜合外媒報導，消息人士透露，川普簽署的命令將指示教育部長麥克馬洪（Linda McMahon ），採取一切法律允許的必要步驟，藉此關閉教育部，將教育權力下放至各州政府。根據一份白宮內部文件顯示，行政命令規定，任何接受教育部資金的計畫或活動都不應該推動「多元、公平及包容」（DEI）概念，或是涉及性別意識型態。

    川普預計將簽署此項行政命令，履行他在競選時的承諾。川普在競選期間聲稱，教育部內部充滿「激進分子、狂熱分子和馬克思主義者」。

    不過若是要解散聯邦機構，需要國會批准，麥克馬洪坦承，她需要國會協助，才能執行川普關閉教育部的構想，針對解散教育部，在參議院的議案投票中須獲得60票同意票，才能解散降育部這個聯邦機構。

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