優秀高中生9月起可到台大修課 校方開11門課通過給學分

台大今召開校務會議。（記者楊綿傑攝）

2025/03/22 12:23

〔記者楊綿傑／台北報導〕為讓更多優秀高中生有機會修習大學基礎課程，台灣大學校長陳文章今天表示，將於今年秋天推出「高中生進階課程系列5年試辦計畫」，共推出11門課程，由高中推薦優秀學生通過評量後可修習，修習通過將獲校方發學分證明。

台大今天舉行校務會議，陳文章在業務報告時提到，以前針對高中科學資優班學生、已錄取台大的學生，都有到台大學習的機會，但有些高中校長提到，其實有高一、高二的學生會想要到大學修課，校方已規劃今年秋天推動「高中生進階課程系列五年試辦計畫」。

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陳文章說明，預計開放微積分1至4、普通物理甲上、普通物理甲下、普通化學、普通心理學、個體經濟學、社會學、普通生物等11門課，邀請對應學系之講座、專兼任教授、博士班講師授課，每門課招收40人，每學分1150元，低收入戶及中低收入戶全額補助，已經有校友願意捐助支持。

陳文章提到，修課將採實體上課方式，預計從今年9月到明年5月，每週二及週四下午5時30分至8時30分，招收對象由高中推薦優秀的高二、高三學生，第一年先從北區高中開始，後續再視成效擴大辦理。課程修習通過將發給學分證明，後續若就讀台大，可向學系申請抵免。

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