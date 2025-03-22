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    國家級青螺濕地植樹贈苗活動 逾300人種下2830株林木

    湖西幼兒園小朋友，在師長帶領下種植樹苗。（記者劉禹慶攝）

    湖西幼兒園小朋友，在師長帶領下種植樹苗。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/22 11:56

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府與林業及自然保育署屏東分署慶祝植樹節，今（22）日在青螺濕地生態園區，舉辦「織一片生態綠網、攜手護林新篇章」澎湖區域植樹活動，現場超過300位民眾共襄盛舉，種下羅漢松、白水木、厚葉石斑木等2830株林木，以實際行動為澎湖增添1.914公頃的綠地，齊心守護珍貴的自然環境。縣長陳光復、分署長楊瑞芬、澎管處長郭振陵、澎湖地檢署檢察長周士榆等人都到場。

    陳光復表示，今年植樹場地鄰近青螺濕地生態園區，為澎湖最大且唯一的國家級濕地，擁有豐富的生物資源。植樹地點原受銀合歡入侵，透過此次植樹活動，成功轉化為可供民眾健行與休憩的林地。此外，青螺社區更自發性承擔部分造林木的後續照顧工作，體現「社區林業」精神，透過地方社區的參與與互助，讓這片森林成長茁壯，並持續守護島嶼生態。

    分署長楊瑞芬指出，屏東分署與澎湖縣政府攜手造林已逾30年，共完成2267公頃的造林計畫，約占澎湖總面積的18%。自2024年起，青螺社區積極參與保安林認養，投入巡視、環境清潔及銀合歡移除等工作，並共同推動第2903、2904號保安林命名活動。

    此次植樹行動種下的每一棵樹，都是生態綠網的重要節點，期盼藉由持續推動植樹計畫，逐步編織完整生態綠網、串聯各地棲地，為生態系統的穩定與永續發展奠定基礎。現場還提供山欖、欖李、小葉南洋杉、日本女貞、厚葉石斑木等共1600株樹苗，提供民眾索取。

    澎湖縣長陳光復領軍，與貴賓們種下澎湖希望樹苗。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣長陳光復領軍，與貴賓們種下澎湖希望樹苗。（記者劉禹慶攝）

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