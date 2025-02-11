中國少女遭老師性侵走上絕路 網震怒：受害者發聲被壓下

中國廣西壯族自治區百色市符姓少女，遭高中教師長年性侵後走上絕路。（圖擷自微博）

2025/02/11 13:33

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西壯族自治區百色市「百色祈福高中」符姓女學生成績優異，卻驚爆長年被教師唐毓文性侵，導致走不出心理傷痛輕生離世，此案竟等到親友上網「實名舉報」才曝光，官方才讓涉案狼師停職、立案偵辦；中國網友挖出，其實符女2023年就曾對外公開狼師獸行求助，最終被壓下不了了之。

中國微博熱搜消息顯示，符姓少女今年1月17日離世之後，親友悲慟站出來實名舉報，指稱符女2016年進入百色祈福高中就讀後，成績經常是全年級第一名，但3年期間屢遭教師唐毓文侵犯，導致她無法脫離心理陰影。

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家屬透露，符女2018至2024年多次輕生未遂送醫搶救，期間仍以高分考進「985重點大學」（江澤民1998年5月推出的高等教育政策）華東師範公費生，不過因為心理問題導致休學，最終走上絕路。

在消息傳開後，百色市公安局、教育局連忙介入調查，證實家屬舉報內容「部分屬實」，還有一些尚待釐清，涉事教師已被停職並交由公安偵辦。

中國網友見狀議論紛紛，有人透露符女2023年就曾在原本的高中班級聊天群，揭發出唐毓文的犯罪行為，但當時消息迅速被壓下，懷疑校方和教育局人員涉嫌包庇，要求當局徹查到底。

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涉案教師已被停職。（圖擷自微博）

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