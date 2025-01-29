擔心個資「被送中」義大利要DeepSeek說明資料是否存放中國

義大利個資保護專責行政機構已向DeepSeek發函，要求該公司在20天內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，以及資料是否被存在中國伺服器。（路透資料照）

2025/01/29 23:15

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國新創公司深度求索（DeepSeek）的生成式人工智慧（AI）模型震驚全球，但也引發用戶資料被「送中」的安全疑慮。義大利個資保護專責行政機構表示，已要求DeepSeek在20天內說明AI平台的資訊蒐集目的及法律基礎，以及資料是否被存在中國伺服器。

義大利個資保護專責機構（GARANTE）28日發布新聞稿指出，考量到義大利數百萬人的資料可能存在高風險，已向DeepSeek的杭州與北京公司發出資訊請求，要求DeepSeek及其附屬公司確認收集哪些個人資料，平台提供資訊來源，資訊會被運用於何種目的，資訊處理的基本法律原則為何，以及資訊是否被儲存在位於中國的伺服器上。

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GARANTE也詢問，DeepSeek使用何種類型的資訊來訓練AI系統，如果DeepSeek透過網路活動足跡收集個人資料，應澄清註冊用戶與非註冊用戶的資料處理有何不同，以及使用者是否獲充分告知個人相關資訊的處理原則。

美國「連線雜誌」（WIRED）披露，DeepSeek的政策清楚表明，將大量美國用戶的資料直接傳回中國，可能導致更嚴格的審查。美國海軍基於潛在安全和道德問題，已要求人員避免以任何形式使用DeepSeek模型。

彭博也報導，DeepSeek與所有其他中國AI模型一樣，對於中國認為敏感的議題會進行自我審查，它會迴避對於1989年六四天安門事件、中國入侵台灣可能性等地緣政治問題的詢問。

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