地表最盛大！估4億人赴印度大壺節 創人類集會紀錄

1月13日，印度普拉亞格拉吉市（Prayagraj）的大壺節期間，眾多印度教信徒於恆河、亞穆納河和神秘的薩拉斯瓦蒂河三河匯流處（Sangam）的聖水中沐浴。這場被譽為全球最大人類集會的宗教盛事，預計將吸引多達4億人參與。（法新社）

2025/01/13 16:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕被譽為地表最大朝聖類集會的印度教盛事「大壺節」（Kumbh Mela）13日在印度北方邦（Uttar Pradesh）的普拉亞格拉吉市（Prayagraj）盛大登場。這場數千年歷史的宗教慶典，於恆河（Ganges）、亞穆納河（Yamuna）及神秘的薩拉斯瓦蒂河（Saraswati）三河匯流處舉行，主辦單位預估，為期1個多月至2月26日的慶典將吸引高達4億名信徒，規模之大前所未見，將創下人類史上最大集會的紀錄。

《法新社》報導，黎明前，大批信徒便湧入聖河沐浴淨身，開啟了這場盛會的序幕。45 歲的德維（Surmila Devi）說：「我感到無比喜悅，對我來說，這就像在甘露中沐浴一樣。」許多來自印度各地的信徒們，甚至徒步數週才抵達此地。身披番紅花色長袍的僧侶和全身塗滿灰燼的苦行者在人群中穿梭，為信徒們祈福。

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這場盛會對於印度的印度教民族主義政府來說，也是彰顯其宗教與文化號召力的重要場合。印度總理莫迪（Narendra Modi）稱其為「神聖的場合」，匯集了「無數人於神聖的信仰、奉獻和文化中」。北方邦首席部長，同時也是印度教僧侶的阿迪亞納斯（Yogi Adityanath）則歡迎信徒們前來，在「世界上最大的精神和文化聚會」中「體驗多元中的統一」。

主辦單位表示，「大壺節」的規模堪比一個臨時國度，預計參與人數約莫等同美國加上加拿大的總人口。主辦方發言人查圖維迪（Vivek Chaturvedi）表示：「預計將有3.5億至4億信徒參與，因此可以想見籌備工作的規模之龐大。」現場可見印度教僧侶們高舉著代表各自教派的巨大旗幟，曳引機則改裝成載有印度教神祇真人大小雕像的「戰車」，並有大象隨行，信眾們則沉浸在鼓聲和喇叭聲中。此一盛會源自於印度教神話，相傳是眾神與惡魔爭奪一罐長生不老藥而灑落四地，其中一處便是普拉亞格拉吉。

如今，河岸邊已築起一片帳篷海，從豪華的到簡陋的防水油布帳篷應有盡有。主辦單位建造了約15萬間廁所，並設立公共廚房網絡，每個廚房可同時供應多達5萬人的膳食。此外，現場還架設了6.8萬根LED燈柱，燈火通明的盛況甚至可以從太空中看到。

印度政府表示，2019年在同一地點舉行的「半大壺節」（ardh Kumbh Mela）吸引了2.4億名朝聖者。而每年到沙烏地阿拉伯麥加參加朝覲（hajj）的穆斯林人數約為180萬。印度警方表示，他們正「不分晝夜地持續巡邏，以確保活動的最高安全規格」。當局和警方還設立了「失物招領」中心網絡，並開發了一款配套的手機應用程式，以協助在人潮中走散的信徒與家人團聚。

一名印度教苦行僧（Sadhu）在恆河、亞穆納河與神秘的薩拉斯瓦蒂河三河匯流處（Sangam），吹響海螺，虔誠祈禱。（路透）

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