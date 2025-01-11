川普嗆拿下格陵蘭 丹麥總理私訊：可討論增加美國駐軍

丹麥總理佛瑞德里克森（右）和格陵蘭總理艾格德（左）10日在哥本哈根會談後召開記者會。（歐新社）

2025/01/11 22:32

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國候任總統川普多次表示有意取得丹麥自治領地格陵蘭，甚至不惜動武。丹麥政府近日私下向川普團隊傳達訊息，可以討論提高美國在當地的軍事部署，來處理川普對格陵蘭的防禦安全疑慮。

美國網路新聞媒體Axios今天（11日）引述兩名消息人士說法，丹麥政府近日透過川普幕僚，私下向川普傳達，願意討論強化格陵蘭安全，或者增加美國在當地軍事部署，希望說服川普，可以在無須美國擁有格陵蘭的情況下，處理他對格陵蘭的安全疑慮。

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川普近日多次談到取得格陵蘭之事說，格陵蘭具有重要戰略地位，美國「絕對有必要」掌握，而且他並未排除以軍事行動或者經濟手段達成目標。

這起爭議使格陵蘭的戰略位置、資源，以及與丹麥之間的關係，再度受到外界關注。美國在格陵蘭北部皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base）長期駐軍，1951年與丹麥政府簽署關於防衛格陵蘭的協議，都使華府增加在當地駐軍的磋商難度不高。

消息人士說，丹麥政府希望避免與即將上任的川普政府公開衝突，尋求川普團隊釐清，川普本週稍早有關格陵蘭的說法確切意思，同時，也表明格陵蘭是非賣品，但是可以討論美方有關格陵蘭的其他要求。川普政權交接團隊並未回應這份報導。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已多次拒絕川普的構想，但是也坦言，長年忽視格陵蘭防禦。佛瑞德里克森9日就格陵蘭問題，召開政府緊急會議，10日在哥本哈根與格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）會談。

佛瑞德里克森說，她的辦公室已聯絡川普方面，願意與川普對話，她說，不相信川普會尋求動武強取格陵蘭。艾格德在10日會後記者會上也說，盼與川普討論，探討雙方共同利益。

不過，力倡格陵蘭獨立的艾格德也強調，格陵蘭「希望獨立，當家作主，這一點每個人都應該尊重」，「格陵蘭屬於格陵蘭人民，我們不想當丹麥人，也不想成為美國人，我們想當格陵蘭人」。

格陵蘭皮圖菲克太空基地。（路透檔案照）

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