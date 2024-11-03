對抗川普保守民粹主義 民主黨「左翼四姝」面臨分崩離析危機

民主黨極左「眾議院四人幫」成員，左起為密西根州的特萊布、明尼蘇達州的歐瑪、紐約州的歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）及麻薩諸塞州的普雷斯利。（美聯社）

2024/11/03 16:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國將於11月5日舉行總統及國會選舉，其中，由四位少數族裔女性左翼議員組成的「眾議院四人幫」（The Squad）選情備受矚目。這個在2018年崛起的政治團體，不僅代表美國左翼進步勢力，更因其在巴以衝突等國際議題上的立場而受到關注，如今卻面臨前所未有的挑戰。

《每日郵報》報導，民主黨「眾議院四人幫」成員包括：密西根州的特萊布（Rashida Tlaib，巴勒斯坦裔）、明尼蘇達州的歐瑪（Ilhan Omar，索馬利亞裔）、紐約州的歐加修—寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez，拉丁裔，簡稱AOC）及麻薩諸塞州的普雷斯利（Ayanna Pressley，非裔）。這四位女性議員在2018年期中選舉中異軍突起，不僅象徵美國政壇的多元化，更被視為對抗川普保守民粹主義的重要力量。

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然而，2024年選戰出現重大轉折。與「四人幫」政治理念相近的兩位進步派議員——紐約州的鮑曼（Jamaal Bowman）和密蘇里州的布希（Cori Bush）在黨內初選中意外落馬。特別是布希的敗選，外界普遍歸因於其在加薩問題上的親巴勒斯坦立場，引發親以色列團體強力反制。

在「四人幫」中，特萊布的政治處境最為微妙。她是唯一尚未公開支持民主黨總統候選人賀錦麗的成員。10月底在底特律的造勢活動中，特萊布雖呼籲選民踴躍投票，卻刻意迴避表態支持賀錦麗。她不僅多次批評拜登政府處理加薩危機的立場，更在川普造訪底特律時，嚴厲抨擊其對以色列的堅定支持。

其他成員方面，歐瑪在明尼蘇達州選區雖擁有優勢，但已歷經一場艱辛的黨內初選。AOC在紐約選區基本盤穩固，連任機會高，但支持度較往年略降。普雷斯利則在麻州選區維持穩定優勢。

報導指出，作為美國進步派的重要代表，「眾議院四人幫」的興衰不僅反映美國政治版圖的變遷，更凸顯出在當前國際局勢緊張、政治極化加劇的背景下，進步主義勢力所面臨的嚴峻挑戰。2024年的期中選舉結果，將決定這股新生政治力量能否延續其影響力。

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