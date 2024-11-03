號稱上屆大選最準民調！ AtlasIntel：川普在7大搖擺州全數領先

AtlasIntel民調顯示，川普在7大搖擺州都以微弱、但不斷擴大的優勢領先賀錦麗。（法新社）

2024/11/03 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約郵報》2日報導，民調機構AtlasIntel在1、2日對美國大選七大搖擺州的調查顯示，川普在每個搖擺州都以微弱、但不斷擴大的優勢領先賀錦麗。由於該機構對2020年大選的預測平均誤差僅2.01％，在所有民調機構中誤差最小，這次的調查結果格外引人關注。

據報導，AtlasIntel針對全美2463份有效民調的結果顯示，川普在北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那、內華達、威斯康辛、密西根和賓夕法尼亞等7大搖擺州全數領先賀錦麗。其中，有4個州的民調結果已超出誤差範圍。

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在亞利桑那州，川普以52.3％對45.8％領先賀錦麗，領先優勢最大。在內華達州，川普對賀錦麗是51.2％比46％。在兩位候選人2日造勢的北卡州，川普以50.5％比47.1％領先。在喬治亞州，川普也以50.1％比47.6％領先賀錦麗。

其他搖擺州結果則都在2％誤差範圍內。在密西根州，川普的支持率為49.7％，賀錦麗為48.2％。在賓州，川普以49.6％對賀錦麗47.8％。兩人競爭最激烈的是威斯康辛州，川普的支持率為49.7％，賀錦麗為48.6％。

整體而言，川普的支持率為49％，賀錦麗是47.2％。

據了解，AtlasIntel在其民調中誇口稱，該機構對2020年美國大選的預測最為精準，準確預測誤差範圍內的每個搖擺州投票結果。

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