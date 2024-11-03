為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

號稱上屆大選最準民調！ AtlasIntel：川普在7大搖擺州全數領先

AtlasIntel民調顯示，川普在7大搖擺州都以微弱、但不斷擴大的優勢領先賀錦麗。（法新社）

AtlasIntel民調顯示，川普在7大搖擺州都以微弱、但不斷擴大的優勢領先賀錦麗。（法新社）

2024/11/03 15:58

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《紐約郵報》2日報導，民調機構AtlasIntel在1、2日對美國大選七大搖擺州的調查顯示，川普在每個搖擺州都以微弱、但不斷擴大的優勢領先賀錦麗。由於該機構對2020年大選的預測平均誤差僅2.01％，在所有民調機構中誤差最小，這次的調查結果格外引人關注。

據報導，AtlasIntel針對全美2463份有效民調的結果顯示，川普在北卡羅來納、喬治亞、亞利桑那、內華達、威斯康辛、密西根和賓夕法尼亞等7大搖擺州全數領先賀錦麗。其中，有4個州的民調結果已超出誤差範圍。

在亞利桑那州，川普以52.3％對45.8％領先賀錦麗，領先優勢最大。在內華達州，川普對賀錦麗是51.2％比46％。在兩位候選人2日造勢的北卡州，川普以50.5％比47.1％領先。在喬治亞州，川普也以50.1％比47.6％領先賀錦麗。

其他搖擺州結果則都在2％誤差範圍內。在密西根州，川普的支持率為49.7％，賀錦麗為48.2％。在賓州，川普以49.6％對賀錦麗47.8％。兩人競爭最激烈的是威斯康辛州，川普的支持率為49.7％，賀錦麗為48.6％。

整體而言，川普的支持率為49％，賀錦麗是47.2％。

據了解，AtlasIntel在其民調中誇口稱，該機構對2020年美國大選的預測最為精準，準確預測誤差範圍內的每個搖擺州投票結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
曾估賀錦麗勝出！ 美知名數據專家改口：川普可望贏得大選
2024/11/03 14:36

曾估賀錦麗勝出！ 美知名數據專家改口：川普可望贏得大選
誰能應付以哈、烏俄戰爭？ 美7搖擺州選民「比較相信川普」
2024/10/13 11:34

誰能應付以哈、烏俄戰爭？ 美7搖擺州選民「比較相信川普」
impression

2025義大世界999秒跨年煙火 西班牙頂級煙火彈翻玩藝術
錢尼之女公開喊話小布希：支持賀錦麗「阻止川普重返白宮」
2024/11/03 15:38

錢尼之女公開喊話小布希：支持賀錦麗「阻止川普重返白宮」
川普勝出關鍵？華爾街日報：年輕男性投票率
2024/11/03 15:31

川普勝出關鍵？華爾街日報：年輕男性投票率
impression

把森林搬到家中！Villeroy ＆ Boch汲取森林靈感 演繹自然生活提案
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播