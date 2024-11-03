川普勝出關鍵？華爾街日報：年輕男性投票率

華爾街日報指出，川普在年輕男性中支持率很高，但這個族群也是投票率最低的一群。（美聯社）

2024/11/03 15:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選倒數2天，川普和賀錦麗在民調上仍不分軒輊。《華爾街日報》3日指出，川普卯足全力提升年輕男性支持率，不惜冒著疏遠女性票源的風險，但年輕男性投票率遠低於其他族群，「要說服他們離開沙發去投票並不容易」。

報導指出，川普將自己的政治未來寄託在忿忿不平的年輕男性選票上，這個族群與政治更為疏離，也對國家機構愈來愈幻滅。

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然而，研究人員和選舉分析家表示，年輕男性的投票率遠低於其他人口族群。在2020年總統大選中，年輕男性投票率上升，但與年長選民比例相比仍相形見絀。根據美國人口調查與統計局數據，2020年，18至24歲是最不可能投票的年齡組，當年該族群的投票人數僅比一半略多，且該年齡層中，有投票的男性人數少於女性。

在擁有10張選舉人票的威斯康辛州，來自該州最大城市密爾瓦基的23歲顧問納卡帕康（J​​oompit Nakhapakorn）表示，他1日晚間參加川普的造勢晚會後，鼓吹幾個朋友出來投票，「但他們說，我必須投票嗎？這樣有善用我的時間嗎？」

在選戰過程中，川普一直在煞費苦心地吸引年輕男性，從出席費城的運動鞋展和新澤西州的終極格鬥冠軍賽（UFC），再到出現在全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」（The Joe Rogan Experience）。10月31日，他獲得美國網紅拳擊手傑克．保羅（Jake Paul）背書，保羅在YouTube上擁有2000萬名訂閱者。

川普的策略可能有助於抵消賀錦麗在女性選民中的巨大優勢，但如果川普的男子氣概言論和粗魯言論疏遠女性，女性選票可能會愈丟愈多。

近幾個月來，在對全國各地數十名年輕男性的採訪中，有些人認為自己在目前民主黨執政中看不到一席之地，也有些人表示他們被川普的政治不正確做法吸引。許多人則直言，他們最關切自己的財務狀況，其中有人認為川普會採取更多措施來提升他們的股票投資組合，還有人讚賞川普打擊非法移民的承諾。

在密爾瓦基郊區擔任高中體育老師的25歲梅哈克（Luke Meihack）表示，他過去不是川普支持者，但在拜登擔任總統期間改變主意，並表示許多與他同齡的男性皆是如此，「主要是男生更喜歡川普，他說話的方式需要獲得尊重，這讓許多男性有共鳴」。

不過，他坦言並非所有男性朋友都會去投票，「我還在和一群高中同學聊天，可能有8到9個人，其中2、3人表示不會去投票。當中一些人說，『我不在乎』。」

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