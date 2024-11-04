BBC民調︰兩黨將分別失去多數地位 美參、眾院 可能首次同步翻轉

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2024/11/04 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕五日美國大選除了全球矚目的新任總統外，還將選出美國聯邦眾議院全數四三五席和參議院卅四席。國會兩院是否由與總統同一政黨掌握至關重要，否則新任總統將面臨重重障礙，甚至陷入施政僵局。英國廣播公司（BBC）指出，民調顯示，目前由民主黨掌控的參議院和共和黨把持的眾議院，都有可能在選後翻盤易主。美聯社報導，若成真，將寫下美國史上首次兩院同時翻轉的紀錄。

當前眾院席次為共和黨二二○席、民主黨二一三席；參議院民主黨佔五十一席、共和黨四十九席。本屆國會選戰主軸涵蓋經濟、邊境安全、生育醫療照護和民主前途等重大議題。此次也是二○二一年一月六日國會山莊暴動後首次改選，有多名當時否決總統拜登當選的共和黨議員尋求連任。

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候選人為川拜背包袱

據報導，多名由共和黨總統候選人川普背書的議員候選人，在選戰中必須應對因川普諸多爭議行徑引發的選民疑慮，包括川普任命的三名大法官促成聯邦最高法院二○二二年推翻憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」；民主黨候選人則要承擔現任總統拜登、民主黨總統候選人賀錦麗過去四年在美墨邊境安全、通貨膨脹等經濟民生問題所遭受的非難。

參院方面，金融時報指出，外界預料共和黨篤定奪回西維吉尼亞州一席，從民主黨轉變為獨立參議員的曼欽（Joe Manchin）不尋求連任，料將由頗具聲勢的該州州長賈斯提斯（Jim Justice）勝出，意味民主黨只要再失去一席，便會喪失多數地位。

眾院方面，選前一週的「民主黨國會競選委員會」（DCCC）內部備忘錄顯示，廿五個競爭中的席次尚有廿一席呈膠著狀態。民主黨翻盤關鍵在於紐約和加州，紐約在二○二二年期中選舉因犯罪、通膨和移民等問題，使民主黨失掉五席。若民主黨重新奪回眾院，現任領袖少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）將成為一八六九年來首位來自紐約，以及史上首位非裔眾院議長。

選戰激烈程度推動選舉經費飆升，參院相關的選舉開銷達到廿五億美元（約七九八億台幣），眾議員也達到近十億美元（約三一九億台幣）。

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