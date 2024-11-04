選前黃金週末 賀、川火力全開

共和黨總統候選人川普2日在北卡羅來納州造勢。（路透）

2024/11/04 05:30

川普︰選舉人票、普選有機會雙贏 賀錦麗︰準備好領導美國

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統大選進入選前黃金週末，民主黨候選人賀錦麗和共和黨候選人川普在二日「超級星期六」，不約而同地在「陽光帶」（Sun Belt）催票。賀錦麗呼籲選民盡早投票，誓言當選後 給予美國民眾「新世代領導力」；前兩次參選均未在普選票上贏過對手的川普則聲稱，本次大選有機會一舉囊括選舉人和普選票的勝利。這是美國近代史上選情最緊繃的一場大選，至二日已有七三○○萬選民提前投票。

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同時在「陽光帶」催票

賀錦麗在陽光帶搖擺州北卡羅來納和喬治亞集會上向支持者喊話，「我已經準備好以下一任美國總統身分領導」，「現在我要請求各位的選票，因為做為總統，我將每日不懈地為美國人民奮鬥」。賀錦麗在北卡州的造勢延續名人加持策略，由美國搖滾天團「邦喬飛」主唱瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）站台演出。

賀錦麗積極爭取由於二○二二年美國最高法院推翻確認憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」而感到憤慨的女性選民。她警告，「川普還不會罷手，他會實施全國性的墮胎禁令」，「我們在這次選舉中，終於有機會翻轉新頁，結束過去十年來川普試圖使我們處於分化、畏懼彼此的狀態」，並再次抨擊川普「愈來愈不穩定，一心想著復仇」，且「追求不受約束的大權」。

二日在年度女性大遊行（Women’s March）中，逾萬名婦女從華府自由廣場步行到白宮，表達對賀錦麗的支持，並響應她對婦女應有生育健康照護的訴求。

墮胎、經濟議題 激烈互轟

另一方面，同樣在北卡州造勢的川普，持續強化自身強人形象，「我們克服了一次又一次的攻擊和誹謗污衊，甚至還有兩次刺殺意圖」。他在維吉尼亞州的集會上談到普選票議題，坦言「因為他們（民主黨）握有三個大州，要贏得普選票相當困難」。不過，川普認為本次選舉有機會「雙贏」，並重彈民主黨選舉舞弊論調，「我很樂意在他們（民主黨）舞弊的情況下贏得普選票」，「他們非常在行作弊，但我想我們真的有機會贏得普選票」。

川普還攻擊賀錦麗「低智商」、「笨蛋」，稱她會把美國導向「一九二九年般的經濟大蕭條」和「第三次世界大戰」。川普也重申非法移民正透過暴力犯罪分子淹沒美國，並向女性選民喊話，他將保護她們，「你們獨自一人在家，外頭卻有從監獄出來的怪物，背負著謀殺六人的罪名，我認為各位寧願有川普」。

民主黨總統候選人賀錦麗（右）2日現身長壽喜劇節目「週六夜現場」，與扮演自己的演員瑪亞魯道夫，大開自己笑聲及名字諧音梗的玩笑。（法新社）

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