錢尼之女公開喊話小布希：支持賀錦麗「阻止川普重返白宮」

共和黨籍的美國前總統小布希。 （美聯社檔案照）

2024/11/03 15:38

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國前副總統錢尼（Dick Cheney）之女、前共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼（Liz Cheney）公開呼籲前總統小布希（George W. Bush）表態支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），她表示不明白為何小布希至今仍未公開表態。

美國《新聞週刊》（Newsweek）2日報導，麗茲在《紐約客》（The New Yorker）雜誌的活動上表示：「我不明白為什麼小布希至今仍保持沉默，我認為現在是時候了，我希望他能表態。」

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麗茲在這次選戰中一直公開支持賀錦麗，並呼籲共和黨人應以「國家利益高於黨派利益」，阻止川普當選。

報導指出，由於多位與小布希關係密切的政商界人士，近期都已公開表態支持賀錦麗，小布希面臨越來越大的壓力。

錢尼的父親，前副總統錢尼，已於9月公開支持賀錦麗。錢尼當時在《德州論壇報節》（Texas Tribune Festival）上宣佈了此事，並發表聲明指出：「在美國248年的歷史上，從未有哪個人比川普對我們的共和國構成更大的威脅。他試圖利用謊言和暴力竊取上次選舉，在選民拒絕他之後繼續掌權。他絕不能再被賦予權力。」

超過200位小布希的前幕僚也公開支持賀錦麗，其中包括前白宮通訊主任華勒斯（Nicolle Wallace）。華勒斯11月1日在MSNBC節目中表示，她希望小布希能「改變心意」，因為小布希辦公室先前曾表示，他不會在這次選舉中支持任何人。

就連小布希的女兒芭芭拉·皮爾斯·布希（Barbara Pierce Bush），也在10月中旬與《歡樂合唱團》（Glee）女星黛安娜·艾格倫（Dianna Agron）一同在賓州為賀錦麗拉票。她告訴《時人》（People）雜誌，她選擇為賀錦麗挨家挨戶拜票，是因為「本週末與賀錦麗-華茲競選團隊的朋友們一起，與選民見面，這很鼓舞人心。我希望他們能帶領我們的國家前進，並保障婦女的權利。」

麗茲本就共和黨建制派知名大「川黑」，她不僅是少數投票贊成彈劾川普的共和黨人，更挑起眾議院1月6日國會山莊事件特別委員會副主席的位子，因此遭到不少保守派選民唾棄。麗茲也因此付出代價，在的2022年懷俄明州共和黨初選中，慘敗給前總統川普支持的對手、保守派女律師哈吉曼（Harriet Hageman），無緣在期中選舉競逐連任

共和黨前聯邦眾議員麗茲‧錢尼（右）為民主黨總統候選人賀錦麗站台。（路透）

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