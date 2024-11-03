賀錦麗現身《週六夜現場》 遭批抄襲川普舊作

民主黨總統候選人賀錦麗（右）在美國老牌深夜綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）驚喜亮相。（路透）

2024/11/03 16:14

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國11月5日大選倒數3天，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）2日突然飛往紐約，並在美國NBC老牌深夜綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）驚喜亮相，但其「照鏡」短劇卻捲入抄襲爭議。觀眾發現，這段表演與前總統川普2015年的電視演出極為相似，引發輿論批評。

英國《美日郵報》報導，在SNL最新一集的開場短劇中，賀錦麗坐在鏡子前，與扮演她本人的喜劇演員瑪雅．魯道夫（Maya Rudolph）進行對話。不料觀眾很快指出，這個橋段與川普2015年在NBC電視台《吉米．法倫今夜秀》（Late Night with Jimmy Fallon）的演出如出一轍，同樣是在鏡中與自己對話的情境。

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共和黨籍的喬治亞州聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在社群平台X上嚴厲抨擊：「賀錦麗竟然抄襲川普總統在SNL的演出，這就是民主黨選情絕望的表現。」

網友也紛紛在社群媒體上批評這段演出缺乏原創性。有人指出：「提醒那些讚美賀錦麗和魯道夫演出『精彩』的左派人士，川普早在9年前就做過類似演出。」也有人質疑賀錦麗競選團隊的判斷：「在選戰關鍵時刻，為何要讓她演出一個與對手如此相似的橋段？」

值得注意的是，SNL過去確實曾多次製作「照鏡」主題的喜劇短劇。然而，在總統大選前夕推出與政治對手雷同的演出，不僅引發抄襲爭議，也讓賀錦麗陣營陷入被動處境。

川普2015年在NBC電視台《吉米．法倫今夜秀》（Late Night with Jimmy Fallon）的演出。（翻攝自NBC畫面）

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