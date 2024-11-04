民主黨主導12年 紐時：自由主義時代恐告終

紐約時報分析，即使民主黨在選舉中勝出，美國的政治風向已轉為保守。圖為民主黨眾議員候選人羅林斯（Will Rollins）2日在加州棕櫚沙漠市（Palm Desert）競選。（美聯社）

2024/11/04 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕自二○○八年以來，美國民主黨在十六年間掌控白宮十二年，推動「歐巴馬健保」（Obamacare，平價醫療法）等重大政策，並在文化領域居於主導地位。然而，隨著今年大選將至，自由主義時代或將終結。紐約時報分析，即使民主黨在選舉中勝出，美國的政治風向已轉為保守。

此次選戰膠著，政治氛圍對民主黨極為不利。儘管許多人預期共和黨候選人川普將因國會山莊暴動事件、多項刑事起訴，以及推翻墮胎權等爭議而流失選票，現實發展卻正好相反。

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美國政治風向轉為保守

根據紐時與謝納學院（Siena College）的最新民調，現任民主黨籍總統拜登支持率僅剩四○％，僅廿八％選民認為國家走在正確方向。更具威脅性的是，皮優研究中心（Pew Research）和蓋洛普（Gallup）等權威機構的調查皆顯示，共和黨支持度首度超越民主黨。在亞利桑那、賓夕法尼亞、內華達和北卡羅來納等搖擺州，共和黨登記選民可望在十一月超越民主黨，即使民主黨候選人賀錦麗最終在這些州勝出。

這種政治轉向並非僅限於美國。全球已開發國家普遍出現執政黨失勢現象，包括英國保守黨失去政權、德國執政聯盟支持度驟降、義大利右翼執政、澳洲工黨艱難執政，日本自民黨也面臨挫敗，背後原因極為類似，包括武漢肺炎（COVID-19）疫情後遺症、通貨膨脹危機，以及民生困難等，使選民對執政者失去耐心。

民主黨在武肺疫情期間推動的配戴口罩令、強制施打疫苗、停課和封鎖措施，加上「黑人的命也是命」運動、寬鬆移民政策、減碳計畫，以及數兆美元的紓困支出，如今已成執政包袱，尤其是年輕選民和低收入族群，因通膨和高利率失去購房機會，對政府不滿逐漸加劇。

面對嚴峻選情，民主黨開始轉趨保守。賀錦麗在民主黨全國代表大會演說中，避談帶薪家事假、學貸減免等議題，轉而承諾為中小企業減稅；在移民、能源和治安政策上，態度也更為強硬，與二○一九年黨內初選的激進主張形成鮮明對比。當年民主黨入主白宮時，改革願景涵蓋醫療、氣候、移民、工會權益等多項議題。十六年來，儘管取得若干成就，但民眾對現狀的不滿顯示，這些政策並未解決核心問題。

紐時認為，民主黨或許仍可複製二○二二年期中選舉的模式，藉由川普的負面形象和墮胎議題險勝，但這並不表示自由主義將重回巔峰。無論選舉結果如何，十六年的自由主義黃金時代恐將告終。歷史學家最終可能認為，自由主義的衰退早在選前便已顯露端倪。

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