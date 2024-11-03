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體重有1噸！全球最大圈養「鱷魚阿公」逝世 推估超過110歲

被金氏世界紀錄認證是「全球最大圈養鱷魚」卡西亞斯（Cassius），外型長達5.48公尺、體重超過1000公斤，近日傳出以高齡過世。（路透）

被金氏世界紀錄認證是「全球最大圈養鱷魚」卡西亞斯（Cassius），外型長達5.48公尺、體重超過1000公斤，近日傳出以高齡過世。（路透）

2024/11/03 16:28

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一個位在澳洲昆士蘭州（Queensland）離島的鱷魚保護區，居住著一隻名為卡西亞斯（Cassius）的灣鱷（也稱河口鱷），牠外型長達5.48公尺、體重超過1000公斤，還被金氏世界紀錄認證是「全球最大圈養鱷魚」。然而，卡西亞斯自10月以來健康狀況不斷惡化，並在昨（2）日驚傳逝世，推估享嵩壽超過110歲。

綜合外媒報導，卡西亞斯原本居住在以「鱷魚」為旅遊特色之一的澳洲北領地（Northern Territory），直到1987年，才被人運送到昆士蘭州凱恩斯（Cairns）外海附近的格林島（Green Island）上生活52年，並一直由當地海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區（Marineland Melanesia Crocodile Habitat）的照顧至今。

報導指出，該保護區創辦人克雷格（George Craig）照顧卡西亞斯長達37年，被認為是卡西亞斯最好的朋友。然而，保護區在本月2日在臉書發布公告，哀痛表示從今年10月15日健康況狀急轉直下的卡西亞斯，以超越了野生鱷魚平均壽命的高齡過世，「卡西亞斯的離去讓人無比懷念，但我們對牠的愛與回憶將永遠留在心中。」

另據報導指出，金氏世界紀錄「全球最大圈養鱷魚」（largest crocodile in captivity）的頭銜，原先是菲律賓一隻名為落龍（Lolong）的灣鱷持有，牠身長6.19公尺、體重1075公斤，後來落龍在2013年過世，卡西亞斯才成為這項紀錄的新持有者。

海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區創辦人克雷格（George Craig），照顧卡西亞斯長達37年，被認為是卡西亞斯最好的朋友。（路透）

海洋世界美拉尼西亞鱷魚保護區創辦人克雷格（George Craig），照顧卡西亞斯長達37年，被認為是卡西亞斯最好的朋友。（路透）

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