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美國國會選舉激烈不亞於總統 參院共和黨可望翻盤

美國國會。（歐新社）

美國國會。（歐新社）

2024/11/02 20:26

〔中央社〕誰入主白宮向來是全球關注美國選舉的焦點，對於美國民眾而言，國會控制權之爭也相當重要，不到最後關頭不知鹿死誰手，目前看來參院共和黨有機會翻盤，但眾院誰主導仍難料。

法新社報導，雖然鎂光燈都聚焦在5日美國大選共和黨總統候選人川普（Donald Trump）和民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的對決，但當天全美數以百計國會議員選區的投票結果，將決定白宮新主人是否能取得完全執政優勢來執行政綱，抑或陷入行政與立法部門的對立僵局。

美國聯邦眾議院共435席將全面改選，聯邦參議院所有100席中則有34席將換血。以選前最後1個週末而論，兩黨選情幾乎是史上最激烈。

其中眾院看來仍難以預料由哪個黨當家，不過在參院方面，由於民主黨面臨艱困的選區形勢，共和黨有可能以些微差距奪回主導權。

民主黨目前在參院僅享有1席脆弱多數，但是本屆應選的34席中，約莫2/3均浮現民主黨能否守住的變數。

其中有3席位於川普先前2次總統大選都贏的州，另有5席在競爭激烈的搖擺州，當地選民每逢大選的投票忠誠度絕非鐵板一塊。

在投票日當晚的開票，民主黨的參議院席次預料將從掉1席開始，因為在全美最狂熱挺川的州之一西維吉尼亞州（West Virginia），溫和派民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）退休後空出的席次改選，非常有可能拱手讓給共和黨。

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