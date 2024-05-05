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國會警察與暴動川粉共同點？ 都要選美國聯邦眾議員

前美國國會員警鄧恩盼能獲民主黨提名，以馬里蘭州聯邦眾議員之姿重返國會。圖為鄧恩2022年10月出席調查國會山莊暴動的眾院特別委員會的公開聽證。（路透）

前美國國會員警鄧恩盼能獲民主黨提名，以馬里蘭州聯邦眾議員之姿重返國會。圖為鄧恩2022年10月出席調查國會山莊暴動的眾院特別委員會的公開聽證。（路透）

2024/05/05 22:41

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國馬里蘭州民主黨人鄧恩（Harry Dunn）與西維吉尼亞州共和黨人埃文斯（Derrick Evans），乍看似毫無共同點：他們分處不同州、黨籍有異，就連族裔都是一黑一白。

但經細究發現，兩人竟有若干相似之處：年紀相近、都要選國會聯邦眾議員，以及最重要的是─都跟2021年1月6日前總統川普支持者衝入國會山莊欲推翻2020年總統大選結果的暴動有關：40歲的鄧恩時任保護國會諸公的國會警察，35歲的埃文斯則是去國會為川普討公道的川粉之一。

這對在國會山莊暴動中站在對立面的參選人同時爭取進軍國會，顯示美國社會的撕裂與矛盾在暴動事發3年多後仍未解。鄧、埃2人14日若各自在其黨內初選中出線以及在11月大選中勝出，勢必會在明年初新國會開議時再度於國會山莊碰頭。

鄧恩日前受訪時表示，國會山莊暴動讓他對美國民主的穩定感到憂心，進而決定投入政壇；暴動時曾遭川粉以種族歧視言語侮辱的鄧恩說，展望未來，對深信民主與美國憲法的人而言，為民主奮鬥至為重要。

在相距約480公里的西維吉尼亞州，短暫當過該州州眾議院議員的埃文斯，則將在黨內初選中挑戰尋求四連霸的共和黨聯邦眾議員米勒（Carol Miller）。埃文斯因涉及國會山莊暴動而被控妨礙或干擾執法的重罪，並為此入獄服刑3個月。

鄧、埃二人皆表示，值此美國面臨重大危難之際，必須捍衛美國憲法，但兩人的相似之處也止於此。

鄧恩說，他若當選，希望透過立法強化保護選民、讓選務人員免於恫嚇，以及降低企業競選獻金的影響力。當被問到若與埃文斯雙雙當選進入眾院、在立法上是否願與之妥協合作時，鄧恩表示一定會，並稱妥協就是一切，民主不是一把抓。

但埃文斯被問到相同問題時卻說，他參選國會議員不是來玩耍交友的，而是要揭發華府腐敗。埃文斯此言看似呼應川普2016年首度問鼎白宮時的競選口號之一「抽乾沼澤」（Drain the Swamp），意指清除華府政壇腐敗以徹底改變政治生態。

美國國會山莊暴動涉案人埃文斯（右1）欲爭取成為西維吉尼亞州的共和黨聯邦眾議員候選人。圖為埃文斯2023年3月與其他的國會山莊暴動涉案人連袂出席1場保守派政治活動。（路透）

美國國會山莊暴動涉案人埃文斯（右1）欲爭取成為西維吉尼亞州的共和黨聯邦眾議員候選人。圖為埃文斯2023年3月與其他的國會山莊暴動涉案人連袂出席1場保守派政治活動。（路透）

因涉及美國國會山莊暴動而遭判刑入獄的共和黨人埃文斯，公開在其競選官網上貼出當初攻入國會的照片與直言曾為此入獄。（圖擷取自埃文斯競選官網）

因涉及美國國會山莊暴動而遭判刑入獄的共和黨人埃文斯，公開在其競選官網上貼出當初攻入國會的照片與直言曾為此入獄。（圖擷取自埃文斯競選官網）

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