    神蹟！貓頭鷹待在媽祖頭上「賴著不走」 南庄獅頭山勸化堂回應了

    2026/01/24 20:57 即時新聞／綜合報導
    一隻貓頭鷹飛到媽祖像的頭冠上。（擷取自h.666666.6/Threads）

    一隻貓頭鷹飛到媽祖像的頭冠上。（擷取自h.666666.6/Threads）

    超罕見畫面曝光！有網友分享，一隻貓頭鷹飛到廟中媽祖像的頭冠上，並久久不離去，讓網友直呼，「誰准你站在那裡的⋯⋯給我下來！」

    一名網友在Threads發文分享，她在苗栗縣南庄鄉的獅頭山勸化堂參拜時，發現一隻貓頭鷹飛到媽祖殿內媽祖的頭冠上，並莊嚴的盯著信徒看，且經過好幾小時都不飛去，罕見的畫面讓網友笑喊，「誰准你站在那裡的⋯⋯給我下來！」

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「你不懂，那是媽祖自己叫來的」、「我覺得馬祖的臉是很寵溺的」、「一切這麼自然融為一體，真是媽祖保佑」、「好合喔，而且媽祖看起來又更慈祥了，好像很高興欸」、「媽祖收到霍格華茲入學信」、「這是媽祖用來傳信用的。跟哈利波特一樣！」，也有網友質疑，「不是有玻璃嗎？怎麼進去的？」原PO解釋，神座的兩邊無玻璃，是從側邊飛進去的。

    獅頭山勸化堂也在臉書發文分享，貓頭鷹飛入媽祖殿，還停在媽祖頭冠上，這個因緣相當殊勝。在民間信仰與佛門角度，貓頭鷹都算是「有靈性、識得清淨處」的眾生，因此幫牠三皈依，並迴向給天上聖母。

